與國際醫院聯盟簽MOU 衛福部：推動永續綠色醫院

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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）衛福部今天表示，日內瓦當地時間20日下午與國際醫院聯盟（IHF）代表舉行對談，簽署MOU包括協助台灣推動永續發展與綠色醫院計畫等，開啟台灣醫療永續發展的國際合作新篇章。

第78屆世界衛生大會（WHA）自15月9日至27日在日內瓦舉行，台灣連續第9年未獲邀，但從未因此缺席，今年由現任衛生福利部長邱泰源率領行動團，爭取國際支持並積極參與國際合作。

衛福部今天透過新聞稿指出，國際醫院聯盟（IHF）成立於1929年，是全球最具影響力的醫療機構聯盟之一，是世界衛生組織（WHO）認可，代表超過130個國家，3萬家醫院以上的醫療組織，致力於提升醫療品質與管理效率。

衛福部表示，邱泰源率領衛福部成員，於當地時間20日下午2時在日內瓦總統威爾遜酒店木星會議室，與IHF執行長等人舉行重要對談，除強調台灣對醫療永續承諾，並介紹台灣部立醫院已完成範疇1及範疇2的碳盤查，以及用電量大醫院節能措施等。

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會議結束前，雙方簽署MOU。衛福部說明，內容包括協助台灣26家衛福部醫院及其他醫療機構，推動永續發展與綠色醫院計畫，具體措施包括導入永續認證框架、提供低碳醫療技術支持，淨零領導人才訓練以及分享廢棄物管理與能源效率的最佳實務。

衛福部強調，這些合作將加速台灣醫療機構在環境保護與永續經營上的進展，樹立區域典範。盼結合全球專業知識與在地行動，實現「團結專業，永續醫療」的願景。（編輯：陳清芳）1140522