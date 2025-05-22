世衛大會25國發言力挺：納入台灣 日內瓦的三腳椅才完整

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者田習如日內瓦21日專電）世衛大會已開議3天，總計25國代表發言力挺台灣，包括新加入的歐盟成員國瑞典。友邦貝里斯更受衛福部長邱泰源啟發，以日內瓦「三腳椅」塑像借喻「唯有納入台灣，這把椅子和全球衛生努力才能變得完整。」

世界衛生大會（WHA）自19日至27日在日內瓦舉行，台灣連續第9年未獲邀，理念相近國家也連年不懈發言相挺。

這3天共有14個非邦交國和11個邦交國代表，利用各2分鐘的總體發言時段聲援台灣。其中歐盟為世衛觀察員，循例由目前輪值主席國的波蘭代表發言。去年歐盟首次以「不應遺漏世界任何人及任一地區」的說法間接呼應挺台聲浪，今年則強調應「與所有夥伴合作促進全民均健」。

瑞典今年首度加入類似論述，社會事務暨公共衛生部長福斯梅德（Jakob Forssmed）提到應「消除全球衛生架構的碎裂」、「不應遺漏世界任何一個地區」。

其他23國則都在世衛大會明言支持台灣。盧森堡衛生暨社會安全部長德培瑞茲（Martine Deprez）、加拿大首席公共衛生官譚詠詩（Theresa Tam）、捷克衛生部立法及法律事務總司長波利卡（Radek Policar）等非邦交國代表都表示「支持台灣以觀察員身分參與。」

立陶宛衛生部長雅庫布基絲涅（Marija Jakubauskienė）不但要求讓台灣成為觀察員，並強調「台灣已協助在場許多國家解決衛生問題及危機，但卻持續被排除於相關討論之外，不禁令人省思我們對本次第78屆大會主題『共創健康世界』的承諾。」

英國駐聯合國常任代表曼利（Simon Manley）除了呼籲世衛，允許台灣比照2009年至2016年以觀察員身分參與大會，並進一步要求讓台灣有意義地參與世衛所有相關技術性會議。

荷蘭駐聯合國日內瓦辦事處代表貝克斯 （PaulBekkers）表示「鼓勵包括台灣在內，所有對改善世界衛生提供寶貴專業及知識的各方參與」；愛沙尼亞社會保障部長尤卡蔓 （Karmen Joller） 說「持續支持台灣參與世衛的活動及會議」；澳洲衛生部司長霍金斯（Ross Hawkins）則稱「全球衛生合作應涵蓋包括台灣在內的所有夥伴」。紐西蘭、德國、法國、日本也都在開議首日發言挺台。

在邦交國方面，除了梵蒂岡為世衛觀察員身分，其餘11個友邦均在大會為台灣發聲。

其中，延續貝里斯和聖文森在19日世衛開議「2對2辯論」時反駁中國引用聯合國大會2758號決議阻擋台灣，21日聖克里多福及尼維斯衛生部次長馬丁（Curtis Martin）也直言，因「中國持續扭曲聯大第2758號決議及世衛大會第25.1號決議，台灣一直無法參與世衛組織。」

馬丁強調該決議與台灣無關，也沒有解決台灣在聯合國的代表權問題；隨後發言的聖露西亞衛生福利暨老人事務部代表菲金斯（Anthony Philgence）也強調聯大2758號決議顯然未排除台灣參與世衛。

聖文森衛生部長普林斯（Clair Prince）表示台灣的支持對該國與全球衛生體系極其重要，「堅定支持」世衛重新賦予具備公衛專業能力的台灣觀察員地位。瓜地馬拉駐聯合國日內瓦辦事處代表卡利（José Francisco Calí Tzay）則說「我們要特別強調中華民國（台灣）所採取的行動」，指出台灣援助計畫改善了該國醫療服務水準及應對自然災害的能力。

帛琉副總統兼衛生及公共服務部長歐宜樓（Raynold Oilouch）則感性訴求「有一個國家透過強有力的公衛計畫、早期干預策略及國際合作，持續展現對世界衛生組織永續發展及『3個10億』目標的承諾，卻不能與我們一起參與。」

貝里斯衛生福利部長柏納（Kevin Bernard）表示，台灣2300萬人理應推派代表參與全球衛生議程的制定。「日內瓦有一張破損椅子的塑像，象徵著不完整。唯有納入台灣，這把椅子和全球衛生努力才能變得完整。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這段發言背後有個故事。衛生福利部長邱泰源20日晚間與友邦餐敘，特地秀出一張照片，是他與次長呂建德到日內瓦世衛總部萬國宮前廣場的地標「三腳椅」塑像下，作勢撐起缺損的第4支腳，象徵台灣加入世衛的意義。柏納當場告訴邱泰源要在今天大會上提出這個比喻。

去年也在發言挺台之列的美國，今年初宣布退出世衛，21日由衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）透過錄製影片傳送到世衛大會播放，批評世衛受到中國不當影響，鼓勵其他國家與美國在世衛之外合作。（編輯：陳慧萍）1140522