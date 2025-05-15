歐盟挺台參與世衛組織 推崇台灣數位健康照護進步

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（中央社記者田習如布魯塞爾15日專電）世界衛生組織（WHO）連續第9年拒邀台灣參與世衛大會，歐盟發言人表示，歐盟延續支持台灣在重要國際組織有意義參與的一貫政策，並強調台灣引領進步的數位健康照護能力可為國際帶來特殊貢獻。

第78屆世界衛生大會（WHA）將自19日至27日在日內瓦舉行，台灣今年持續未收到邀請函。一位歐盟發言人回應中央社表示，歐盟雖非世衛成員而維持觀察員地位，「但我們始終如一地推動關於台灣參與國際場合的務實解決方案」。

他說，這些解決方案符合歐盟的「一個中國」政策及更廣泛的政策目標。「這一承諾延伸到世界衛生組織和世界衛生大會。因此，我們一直積極與合作伙伴進行對話，以探索台灣融入的可行途徑，特別是其技術專長和能力可帶來附加值的情形時」。

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歐盟發言人進一步指出，台灣從應對最近幾波疫情及健康照護數位轉型等領域所引領的進步中，獲得了寶貴的經驗和能力，可以為國際社會提供獨特的貢獻。

去年世衛大會時，輪值歐盟主席國的比利時在代表歐盟發言時間挺台，表示世衛須促進國際參與者間的包容合作，「不遺漏世界任何人及任何區域」。（編輯：高照芬）1140515