外交部：WHO以政治因素未邀請台灣出席WHA

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（中央社記者楊堯茹台北13日電）世衛大會將於19日在日內瓦召開，外交部今天表示，世衛組織還是囿於政治因素，並沒有邀請台灣出席；並抨擊中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，矮化台灣為中國一部分，呼籲世衛組織秘書處停止扈從中國，將台灣排除在世衛組織之外。

第78屆世衛大會（WHA）將於19日到27日在日內瓦召開，外交部國際組織司副司長張芝颯上午於例行記者會表示，至今世界衛生組織（WHO）還是囿於政治因素，並沒有邀請台灣出席WHA。

張芝颯指出，中華人民共和國刻意且有系統地錯誤詮釋聯大第2758號決議，矮化台灣為中國一部分，排除台灣參與國際組織的權益，外交部再次強調，聯大第2758號決議全文一字未提台灣，沒有認定台灣是中華人民共和國的一部分，更沒有授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣。

張芝颯強調，只有台灣的民選政府才能代表台灣2350萬人民，北京威權政府無權干涉或者限制台灣國際參與的權益，也藉此再次感謝美方在4月23日的聯合國安理會議中，嚴詞批評中國為了孤立台灣，而誤用聯大第2758號決議，來曲解他國政策，意圖限制各國自由選擇的權利。

張芝颯說，外交部也呼籲WHO秘書處停止扈從中國，將台灣排除在WHO之外，今年WHA總討論主題是「One World for Health」，強調衛生、健康是全人類共同的責任跟權利，外交部期盼WHO秘書處聚焦全球的健康福祉，而台灣有能力、也有意願做出貢獻，會積極協助WHO達成全民均健以及不遺漏任何人的目標。

張芝颯說明，今年外交部跟衛福部合作籌組的世衛行動團，將由衛福部長邱泰源率團前往日內瓦宣達，並將舉辦一系列活動來彰顯台灣正面形象，具體規劃將於近日向民眾報告。

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張芝颯也提及，台灣推動參與WHO多年，在國際得到的支持成長有大幅提升，感謝美國、日本等理念相近國家的各項具體行動，來支持台灣的國際參與，2月美日元首峰會、美日韓三國外長會後聯合聲明以及七大工業國集團（G7）外長聲明，都表達堅定支持台灣國際組織的立場。

張芝颯說，此外，美國、日本以及友邦的行政部門，瑞典、愛爾蘭、義大利等各國國會以及各國地方議會都通過挺台聲明或決議，要求WHO儘速邀請台灣參與WHA。（編輯：楊凱翔）1140513