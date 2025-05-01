邱泰源：還沒收到WHA邀請函 將循例組行動團前往

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（中央社記者郭建伸台北1日電）世界衛生大會（WHA）將於5月19日至27日在日內瓦舉行，衛福部長邱泰源今天在立法院受訪表示，目前還沒收到邀請函，但會循例組「世衛行動團」前往，他強調全世界的人民都應得到相同的健康照護機會，而且台灣可協助達到目標。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查病人自主權利法部分條文修正草案，邱泰源應邀出席，並於會前接受媒體訪問。

媒體詢問，第78屆世界衛生大會（WHA）將於5月19日至27日在日內瓦舉行，台灣是否有收到邀請函，邱泰源是否帶團前往。

邱泰源表示，目前還沒收到邀請函，但會依照過去台灣積極參與公共衛生與醫療事務的精神，組成「世衛行動團」前往。

此外，針對國台辦指稱「民進黨當局」拒不承認「九二共識」，導致「台灣地區」參與世衛大會的政治基礎不復存在說法，邱泰源強調，台灣有最高的醫療品質，也樂於與世界各國互動，並協助許多國家，這是健康人權，不要受到任何政治影響，全世界的人民都應得到相同的健康照護機會，台灣可協助達到目標。

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至於今年是否與去年一樣在WHA外圍與僑胞互動，邱泰源則說，外圍與內圍很難定義，只要世界各國看得到台灣的高醫療品質與熱情關懷，不管在哪個地方都一樣可呈現，而且世衛行動團到日內瓦也是媒體焦點。

此外，有關事後避孕藥轉指示藥，食藥署是否要採日本做法讓民眾在藥師面前服用一事，邱泰源坦言還沒取得共識，仍在研議溝通中。（編輯：林淑媛）1140501