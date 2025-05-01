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台灣尚未收到邀請函 林佳龍：WHA不應成政治操作場域

2025/5/1 16:04（5/1 18:08 更新）
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台灣尚未收到世界衛生大會（WHA）邀請函，外交部長林佳龍（圖）1日受訪表示，「我們都做好準備」，會前往參與WHA活動，今年推案以「健康沒有國界」為訴求。中央社記者楊堯茹攝 114年5月1日
台灣尚未收到世界衛生大會（WHA）邀請函，外交部長林佳龍（圖）1日受訪表示，「我們都做好準備」，會前往參與WHA活動，今年推案以「健康沒有國界」為訴求。中央社記者楊堯茹攝 114年5月1日
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（中央社記者楊堯茹台北1日電）世界衛生大會（WHA）19日登場，台灣尚未收到邀請函。外交部長林佳龍今天表示，「我們都做好準備」，會前往參與WHA活動，今年推案以「健康沒有國界」為訴求，希望WHA不要變成中共政治操作的場域。

林佳龍下午出席「台灣、美國、東協印太合作艦隊：AI與半導體產業前瞻論壇」，被問到世界衛生大會19日起在日內瓦舉行，台灣尚未收到邀請函，將以何種形式參與時說，「我們都做好準備」，也會前往日內瓦參與WHA活動 ，今年除了傳統訴求外，會以較活潑的方式呈現台灣民意，特別是台灣人的心聲。

林佳龍說，樂見包括美國在內，許多國家已陸續發言支援台灣，也提及中共一再扭曲聯大第2758號決議，企圖排除台灣參加國際組織，美國代表更在聯合國安理會替台灣發聲。

林佳龍強調，聯大第2758號決議沒有處理台灣國際參與，也不能排除台灣參與國際組織，希望透過今年WHA爭取更多人為台灣發聲，呈現台灣主張。

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談到今年推案主題，林佳龍指出，仍是以「健康沒有國界」、Health for all、Leave no one behind的精神為主，畢竟大家都知道台灣醫療衛生很進步，尤其新冠疫情期間，台灣站在防疫第一線，沒有理由被排除。

林佳龍說，排除台灣對全世界人民的健康造成傷害，因此推案以此普世價值為訴求，希望WHA不要變成中共政治操作的場域，能回歸WHA大會宗旨。（編輯：謝佳珍）1140501

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