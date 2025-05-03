旅菲台灣鄉親與菲人攜手健走 挺台參與世衛

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（中央社記者林行健馬尼拉3日專電）台灣持續被世界衛生大會（WHA）排除在外，菲律賓台灣同鄉會今天舉辦Taiwan Can Help公益健走活動，數百名台灣鄉親與菲律賓民眾參加，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及世衛大會。

第78屆世界衛生大會（WHA）將於5月19日至27日在日內瓦召開，台灣已連續第9年未獲邀請參加大會。

菲律賓台灣同鄉會今天在大馬尼拉地區的卡羅肯市（Caloocan）舉辦Taiwan Can Help公益健走，旅菲台灣鄉親、駐菲代表處館員、馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）代表以及當地居民數百人參與。

健走隊伍手持的布條上寫有Taiwan Can Help（台灣能幫忙），以及Leaving No One behind（不遺漏任何人）等訊息。

菲律賓台灣同鄉會會長白適榮表示，台灣長期因中國打壓而被排除在WHO和WHA外，同鄉會去年啟動Taiwan Can Help系列活動，今年邁入第2個年頭。

白適榮說，台灣願持續作為負責任的全球公民，幫助有需要的國家，希望以「不遺漏任何人」的主張，呼籲國際社會接納台灣。

駐菲代表周民淦強調，台灣是全球衛生的重要貢獻者，希望透過參與世衛活動，更好地履行對公共衛生的義務，但中國歪曲聯合國2758號決議，導致世衛未能保持專業和中立態度。

周民淦說，世衛排除台灣有損全球健康架構的完整性，進而影響全球對衛生緊急情況的預防與因應，「我們呼籲所有國家，包括菲律賓在內，支持台灣以觀察員身分參與WHO會議、活動和機制，包括WHA」。

MECO主席兼駐台代表葛若菲（Cheloy Velicaria-Garafil）說，台灣擁有全球最佳的醫療保健系統，世界需要一個能以創新與先進技術來解決健康問題的夥伴，台灣應該成為全球健康架構的一分子。

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葛若菲說：「相信如果台灣參與WHA，將可為世界做出更多貢獻，包括菲律賓在內。」

菲律賓台灣同鄉會也舉辦慈善活動，準備1000袋白米及生活物資，在社區籃球場發放給當地居民，里長對台灣人的關懷表示珍惜與感謝。（編輯：唐聲揚）1140503

菲律賓台灣同鄉會3日在大馬尼拉地區卡羅肯市舉辦Taiwan Can Help公益健走，也分發白米及生活物資給1000名當地居民。中央社記者林行健卡羅肯市攝 114年5月3日

菲律賓台灣同鄉會3日在大馬尼拉地區卡羅肯市舉辦Taiwan Can Help公益健走，會長白適榮（左）在健走後分發白米及生活物資給1000名當地居民。中央社記者林行健卡羅肯市攝 114年5月3日