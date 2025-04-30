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駐波蘭代表劉永健投書 籲國際支持台灣參與WHA

2025/4/30 10:57
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（中央社記者彭維楀華沙29日專電）駐波蘭代表劉永健近日投書波蘭主流媒體選舉日報（Gazeta Wyborcza），呼籲國際社會基於公共衛生專業與人權價值，支持台灣參與5月召開的第78屆世界衛生大會。

選舉日報29日刊登投書，文中指出世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）將於5月19日至27日在瑞士日內瓦召開，台灣卻因政治因素連續多年無法參與。這不僅剝奪台灣2300萬人民獲得更高醫療保障的權利，也阻礙國際社會汲取台灣防疫經驗與貢獻的機會。

劉永健強調，台灣長年致力於全球公共衛生事務，早在2019年底即率先對疫情發出警訊，並採取科學透明的防疫行動。疫情期間，台灣更向波蘭等國提供醫療物資與專業協助，展現國際責任感與醫療實力。台灣被排除在全球衛生治理體系之外，既不公平，也違背人道原則。

劉永健表示，「健康是一項基本人權」，每個人都應享有平等獲得醫療的權利。他指出，台灣具備先進的公共醫療體系與高涵蓋率的全民健康保險，並持續推動基層醫療強化、心理健康推廣與社會安全網建設，成為全球衛生治理的典範之一。

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他進一步指出，當前國際社會面對氣候變遷、新興傳染病及高齡化等挑戰，需要所有具備能力與責任的夥伴共同參與。台灣的專業與經驗將可協助推動世界衛生組織（WHO）政策制定與實施，促進全球健康合作，真正實踐「健康為基本人權」的普世價值。

劉永健也說：「支持人權，就應支持台灣有意義參與世界衛生大會。」（編輯：張芷瑄）1140430

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