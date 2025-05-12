台灣聯合國協進會前進WHA 辦展宣揚科技醫療力

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（中央社記者楊堯茹台北12日電）台灣已8年未受邀參與WHA，今年至今未收到邀請函。台灣聯合國協進會展現民間力量組成宣達團，將前往日內瓦舉辦台灣科技醫療展，並參與台灣大遊行，喊出「台灣不能缺席」。

世衛大會（WHA）將於19日到27日登場，台灣聯合國協進會今年將派出「台灣加入WHO宣達團」赴日內瓦，表達「健康是人權，台灣不能缺席」訴求，並在上午舉行「WHA行前國際記者會」。

台灣聯合國協進會國際行動代表李妍慧說明，今年宣達團有一半成員13日從台灣出發，其他成員分別從美國、英國、羅馬尼亞、波蘭等地赴日內瓦會合，也會與政府代表團、立法院代表團會合。

李妍慧表示，今年以「世衛三大核心支柱之台灣途徑」（Taiwan's take for WHO's Three Core Pillars）為主題，在日內瓦市中心車站大廳舉辦展覽，宣揚台灣在科技醫療的應用；18日參與台僑舉辦的台灣人大遊行；19日則會參加由台灣醫藥衛生青年聯盟舉辦的「2025年全球衛生外交高峰會」。

台灣聯合國協進會副理事長洪嘉駿說明，台灣的防疫經驗與醫療成果獲全球高度肯定，台灣不是在爭取權利，而是希望可以承擔義務及貢獻世界，可惜這20多年來每年出訪，都遇到中國政府的「政治行為」。

洪嘉駿強調，中國沒有資格替台灣發言，收割台灣的優異公衛成績，明年美國將退出世界衛生組織（WHO），凸顯WHO未來可能更傾向中國，這將對全球公衛帶來更高不穩定性。

台灣已8年未受邀參與WHA，今年也尚未收到邀請函，且衛福部今年國外旅費預算遭刪6成，世衛團人數比過去少1/3。立委李坤城表示，這時藉民間力量把台灣經驗傳出去很重要，希望在野黨刪減預算時能多加思考，尤其外交領域不應分黨派，這對中華民國走出去會形成非常大的阻力。

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李坤城和立委陳冠廷同聲指出，中國以聯大第2758號決議混淆台灣主權，主張台灣不能夠參與聯合國相關會議，但包含美國、歐洲多國都提出法案直指中國扭曲該決議，並鼓勵台灣國際參與。

陳冠廷說，新冠疫情之後，世界已看到台灣是負責任的國際角色，不但沒有武器化在半導體供應鏈上的角色，也協調國內企業確保防疫物資能協助世界各國，這是台灣良善的力量，被排除在國際組織非常不符合WHO創立的基本原則。（編輯：林淑媛）1140512