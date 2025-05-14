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駐瓜地馬拉大使籲拒絕中國干預 支持台灣參與WHA

2025/5/14 08:22（5/14 09:36 更新）
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世界衛生大會（WHA）19日將登場，台灣駐瓜地馬拉大使張俊菲強調，中國扭曲聯大第2758號決議，以政治手段排除台灣參與國際組織；她呼籲國際社會應保障健康的普世人權，不屈服於政治利益。中央社記者李登文攝 114年5月14日
世界衛生大會（WHA）19日將登場，台灣駐瓜地馬拉大使張俊菲強調，中國扭曲聯大第2758號決議，以政治手段排除台灣參與國際組織；她呼籲國際社會應保障健康的普世人權，不屈服於政治利益。中央社記者李登文攝 114年5月14日
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市13日專電）世界衛生大會（WHA）19日將登場。台灣駐瓜地馬拉大使張俊菲強調，中國不斷以政治手段干預和扭曲，使台灣無法參與世界衛生組織（WHO）；而健康是普世人權，各國應該保障，並且不屈服於任何政治利益。

張俊菲13日接受中央社記者專訪，呼籲國際社會支持台灣以專業、完整且有意義的方式參與WHO與WHA。她表示，在2009年至2016年間，台灣曾以觀察員身分參與，並對國際社會帶來正面效益。

但自2017年起，台灣因政治因素被排除在WHA之外。而近年來，中國高層官員與世衛組織更發表誤導性言論，例如「世衛與台灣充分合作」或「中國代表台灣人民的健康利益」等說法毫無根據。事實上，自2012年至2024年間，台灣每年平均只獲邀參加7場技術會議，參與機會有限、遠遠不足。

張俊菲強調，聯合國大會第2758號決議與世界衛生大會第25.1號決議，均未涉及台灣，更未授權中華人民共和國代表台灣參與任何國際組織。只有由台灣人民民主選舉產生的政府，才有正當權利代表台灣發聲。

張俊菲說，台灣擁有2350萬人口，卻長期遭到WHO及其主要決策平台WHA系統性排除，這不僅侵犯台灣人民的基本健康權利，也削弱全球公共衛生體系的完整性。而國際間如果將一個負責任、有能力且願意貢獻的成員拒於門外，就無法真正全面有效應對全球性的健康危機。

瓜地馬拉媒體「公眾新聞」（PUBLINEWS）13日也刊登張俊菲的投書。文中表示，世衛組織是全球公共衛生的主管機構，其使命是不分國籍與政治體制，維護全人類的健康；然而在實務上，這個願景卻因政治考量而受到扭曲，使得台灣被不合理地排除在全球衛生體系之外。

文中強調，台灣擁有全球最先進的健保與醫療體系，今年也正值實施全民健康保險30週年。從預防、診斷到復健，台灣的健保提供高品質且全民可及的醫療服務，在國際排名中，台灣健保體系更是長年全球名列前茅。

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此外，台灣大力發展智慧醫療，結合人工智慧、半導體與資訊科技等領域優勢，提升臨床決策效率、辨識健康風險因子，並強化突發衛生事件的應變能力。

張俊菲指出，總統賴清德與副總統蕭美琴已清楚表達「健康台灣」願景，就是不僅關懷台灣人民，更積極為全球健康做出貢獻，呼籲國際社會支持台灣以專業、完整且有意義的方式參與WHO與WHA，「現在，是時候讓世界聽見台灣的聲音」。（編輯：張芷瑄）1140514

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瓜地馬拉媒體刊登駐瓜地馬拉大使張俊菲投書。文中強調，台灣呼籲國際社會拒絕將全球衛生議題政治化，並支持台灣以專業、完整且有意義的方式參與WHO與WHA。（駐瓜地馬拉大使館提供）中央社記者李登文瓜地馬拉傳真 114年5月14日
瓜地馬拉媒體刊登駐瓜地馬拉大使張俊菲投書。文中強調，台灣呼籲國際社會拒絕將全球衛生議題政治化，並支持台灣以專業、完整且有意義的方式參與WHO與WHA。（駐瓜地馬拉大使館提供）中央社記者李登文瓜地馬拉傳真 114年5月14日
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