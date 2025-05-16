台灣未收到WHA邀請 邱泰源：行動團仍今晚出發全力以赴

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（中央社記者溫貴香台北16日電）衛生福利部長邱泰源今天表示，世界衛生大會（WHA）將於19日至27日在瑞士日內瓦召開，衛福部至今尚未收到邀請函，但衛福部不放棄，持續與外交部一起努力到最後一刻。「世衛行動團」仍將於今晚出發，全力以赴。

2025世界衛生大會推案行前記者會上午在外交部召開，由外交部長林佳龍與邱泰源主持。邱泰源表示，WHA 5月19日至27日在日內瓦召開，衛福部至今尚未收到邀請函，但衛福部不會放棄，持續與外交部努力到最後一刻。

他表示，健康是基本人權、普世價值，台灣在醫療防疫方面是世界優等生，不應該被拒於教室外面，不能進入教室和同學分享，這是世界的損失，且對台灣人民是不公平的，也跟WHO憲章相牴觸，有違健康人權的理念。

他提到，衛福部今年出國經費被刪減6成，但該做的事情還是要做，組成較小規模的「世衛行動團」仍將於今晚出發，邀請無任所大使吳運東以及衛福部高階主管同赴日內瓦，並由衛福部次長呂建德擔任副團長及發言人，全力以赴與外交部共同合作，持續與各國官員進行雙邊會談及參與WHA周邊會議等。

邱泰源表示，這幾年來國際支持台灣的力道比以往更強，預計將於日內瓦召開國際記者會，經由全世界媒體，呼籲更多國家以及所有重視全球衛生安全的國際醫衛團體，支持台灣以觀察員身分出席WHA，並完整參與WHO所有會議、活動與機制，例如協助台灣參與將於今年通過的WHO「大流行病協定」。

此外，他指出，將藉此機會嚴正向國際社會聲明，聯合國大會第2758號決議以及WHA第25.1號決議的內容未提到台灣，也未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣，該決議與台灣無關。只有台灣的民選政府，才能在聯合國等國際組織及其他國際場域代表台灣。

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他說，這次也將於日內瓦，就近年重要議題-應用人工智慧（AI）於健康照護的經驗，辦理專業論壇，宣傳台灣全民健保制度實施30週年，並探討運用AI技術改善醫療照護的可及性、品質與可負擔性，以及避免加劇健康不平等、隱私與資料安全、數位落差等挑戰。論壇將邀請日本、泰國、美國、英國、 德國及瑞士等專家分享相關經驗。

邱泰源表示，這次世衛行動團將帶著所有民眾的支持前往日內瓦，積極與各國衛生部門及國際醫衛團體進行專業交流，全力促成實質合作。他也會親自向友邦、友我國家及國際醫衛團體，對於持續堅定支持台灣參與本屆WHA表達感謝，也將以理性行動嚴正呼籲WHO正視2350 萬台灣人的健康權益，以及各國與國際醫衛團體的共同訴求，支持台灣參與WHA，實現這屆WHA主題「一個健康的世界（One world for health）」。（編輯：蘇龍麒、萬淑彰）1140516