傳美國115年不參加WHA 邱泰源：該做的還是要做

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北16日電）世界衛生大會（WHA）將於5月19日起在瑞士日內瓦舉行，有立委指外傳美國明年不參與WHA，衛福部長邱泰源表示，該做的還是要做，這是與理念相同國家互動的難得機會。

衛福部長邱泰源今天出席立法院「面對國際經貿情勢瞬變，我國如何因應並確保藥品、醫療器材等各面向供應正常，保障國人權益」專題報告並備詢。

民進黨立委王正旭表示，不少國家都非常挺台灣參與世界衛生大會，來自不同領域、理念相近的國家也紛紛表達支持。這次前副總統陳建仁預計發表重要演講，希望藉機讓全球看見台灣在公共衛生的優異成績。不過，近日傳出美國可能在明年不再參與，引發關注。

透過 Google News 追蹤中央社

邱泰源表示，據了解，今年美國仍會參與世界衛生大會。該做的事仍要持續推動，因為這是與理念相近國家互動的難得機會。無論是官方還是民間團體，都積極爭取參與世衛大會，目的是在短短1週內創造與各國互動的機會，不論是公開交流或私下接觸。

邱泰源指出，去年台灣的行動團曾與數十個國家的衛生部門官員進行雙邊互動，建立良好關係。今年雖然經費大幅減少，但仍希望維持既有的能量，讓台灣能在國際發聲。從總統府到行政院都高度重視這項工作，盼在日內瓦展現出台灣在公共衛生領域的優異成果。（編輯：李亨山）1140416