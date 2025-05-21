德新政府挺台灣參與世衛 謝志偉：具重要政治意義

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（中央社記者林尚縈柏林20日專電）德國在世界衛生大會公開點名支持台灣參與世界衛生組織，駐德代表謝志偉指出，德國甫經歷政黨輪替，新政府上任僅2週，即在國際場合釋出明確挺台訊號，展現對台政策延續性，具重要政治意義。

第78屆世界衛生大會（WHA）19日至27日在日內瓦舉行，開議首日，德國、法國、日本、紐西蘭等國代表在最高層級的全體會議中公開發言，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）。

代表德國出席的聯邦衛生部長瓦肯（Nina Warken）發言時呼籲國際社會攜手合作，共同實現「全球一個健康共同體」（One World for Health）的目標。

在短短不到2分鐘的發言中，瓦肯特別點名台灣，表示「我們需要所有人的專業知識與參與，包括台灣在內。沒有人能單獨應對全球衛生挑戰，也沒有人能獨自支撐世衛組織的運作」。

德國連續4年在世界衛生大會發言中表達對台支持，2022年時任社民黨（SPD）籍衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）首度在大會中明確指出應讓台灣加入世衛；去年他也重申，應善用台灣的專業知識，應對全球公共衛生挑戰。

駐德代表謝志偉接受中央社訪問時說明，德國雖長期支持台灣參與世衛，但過去的表態方式相對保守，常在其他友台國家如巴拉圭率先提及台灣後，才順勢表達「台灣不應被排除」。

如今改由德國主動點名支持台灣（Taiwan），代表其立場已從附和轉為主動，外交訊號明確升級。

另一項值得關注的重點是，德國新政府於5月6日正式組成，組閣權由中間偏左的社民黨移交給中間偏右的基督教民主聯盟（CDU），聯邦衛生部也由基民盟籍的瓦肯接掌。

瓦肯上任不久即出席國際會議，並延續前屆立場公開表態支持台灣，這也是德國進入梅爾茨（Friedrich Merz）領導、由基民盟與社民黨組成的聯合政府後，首次針對台灣議題作出國際表態，格外具有政治意涵。

謝志偉分析，這不僅代表德國對台灣的明確支持，也顯示即使政黨輪替，新的執政聯盟在台灣參與世界衛生組織議題上已形成高度共識，展現對台政策的延續性與穩定性。

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德國外交部官網去年10月更新的「德台雙邊關係」介紹中，明載「德國主張台灣在世界衛生組織等國際組織中應有專業參與的空間」也未改變。

謝志偉強調，德國能持續在世界衛生大會發聲挺台，不僅是多方長期努力的成果，也反映台灣在世界公衛領域的實績與貢獻，逐步獲得國際肯定，從今年德法等歐盟主要國家在世衛的發聲，可見國際挺台聲量越發厚實的趨勢。（編輯：張芷瑄）1140521

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