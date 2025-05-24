加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
川普：對蘋果三星等手機製造商徵關稅 擬6月底實施
首頁 / 國際
習近平
新聞專題
習近平
首頁 / 國際

德中領袖通話各表立場 俄烏戰爭、經貿互惠現分歧

2025/5/24 07:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林尚縈柏林23日專電）德國總理梅爾茨今天與中國國家主席習近平首次通話，雙方皆強調深化德中關係，但在俄烏戰爭與經貿議題上表述重點各異，德方呼籲中方支持停火與貿易公平競爭，中方則聚焦政治互信與科技經濟合作。

總理府發言人柯內留斯（Stefan Kornelius）指出，這是梅爾茨（Friedrich Merz）5月6日上任以來首次與習近平通話，雙方願在全球性挑戰上加強合作夥伴關係。但從雙方事後發布的官方新聞稿來看，可見兩國間存在不小分歧。

根據總理府新聞稿，梅爾茨在通話中提及「俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭」，並指出歐洲正與美國致力促成停火協議，呼籲中國支持相關外交行動，並在個人社群媒體帳號X重申此倡議。

然而，中國外交部同日發布的通話紀要新聞稿中，沒有出現「俄羅斯」，也未正面回應德方呼籲，僅在文末簡要提到「雙方還就烏克蘭危機交換了意見」。

自俄羅斯2022年對烏克蘭發動侵略戰爭以來，中國雖稱在俄烏戰爭中立場中立，實際上與俄方在能源、軍工、金融等領域持續深化合作，西方國家普遍認為中國為俄羅斯在戰爭中的重要後援。

除地緣政治議題，雙方也在通話中強調德中經貿關係的重要性。根據總理府與梅爾茨官方社群帳號，梅爾茨在通話中重申，「公平競爭與互惠原則」是德中經貿合作的基礎，反映德方對中國市場准入限制與產業補貼的關切。

歐盟去年底對中國電動車加徵懲罰性關稅，與中國汽車產業具有競合關係的德國雖對全面對抗持保留態度，但新政府已逐步強化對等原則的政策立場。

google news透過 Google News追蹤中央社

相對於梅爾茨強調的市場公平競爭與互惠原則，習近平則在通話中表示，中方願與德方分享發展機遇，也希望德方為中國企業提供「公平、透明、非歧視」的營商環境。將德國對「公平競爭」的訴求，轉化為是對中國企業的一種歧視。

此外，雙方在台海議題上的表述也呈現落差。中國外交部新聞稿特別提到，「德國新政府堅持一個中國政策」；然而在德國總理府新聞稿與梅爾茨個人社群平台的對外說明中，並未提及相關內容。（編輯：唐聲揚）1140524

習近平
習近平與梅爾茨通話 盼中德夯實政治互信中國打造戰略堡壘與美抗衡 2024年研發資金達15兆
梅爾茨
德部署駐立裝甲旅 梅爾茨：立陶宛安全即德國安全華府猶太博物館槍擊案受害者具德國籍 16歲自德移民以色列
習近平
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
72
更多編輯台推薦新聞：