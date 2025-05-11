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蒲亭拋15日在伊斯坦堡會談 基輔尚未回應

2025/5/11 12:18
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（中央社莫斯科/基輔11日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天並未回應歐洲各國在無條件停火30天的提議，而是提出5月15日在伊斯坦堡與烏克蘭直接會談，並說會談應著眼於帶來持久和平、消弭戰爭根源。

綜合法新社與路透社報導，烏克蘭及英國、法國、德國和波蘭的領導人施壓俄羅斯，要求俄方接受自12日起實施30天無條件停火，並警告若莫斯科不遵守，將對俄方祭出大規模制裁。

蒲亭（Vladimir Putin）並未直接回應上述要求，而是在俄國今天凌晨1時發布聲明，提出俄烏直接會談，「我們提議基輔有關當局恢復他們2022年中斷的談判，我強調，沒有任何先決條件」。

他說：「我們提議基輔當局5月15日星期四在（土耳其）伊斯坦堡（Istanbul）展開（協商）。」

蒲亭表示會談目的在於「消除衝突根源」與「恢復長遠持久的和平」。

俄方提到的衝突「根源」，通常指的是俄羅斯對烏克蘭與西方諸多不滿之處，並以此作為2022年2月全面入侵烏克蘭的理由。

當中包括矢言要將烏克蘭「去納粹化」、保障烏東的俄語族群、抵制北大西洋公約組織（NATO）擴張，以及阻止烏克蘭地緣政治向西靠攏。

基輔當局和西方各國不接受上述說法，直言俄國侵烏的行動無非是帝國主義形式的攻城略地。

蒲亭表示將於今天稍晚與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）談話，推動會談事宜。他說會談有可能促成停火。

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蒲亭指出，「我們的提議已如他們所說的攤在檯面上，決定權現在是在烏國當局及背後指揮者的手中，而驅使他們的似乎是個人政治野心，而非人民利益。」

基輔方面尚未立即回應蒲亭的提議。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1140511

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