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美國批准對烏克蘭軍售案 提供F-16戰機訓練與零件

2025/5/3 06:43（5/3 07:32 更新）
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圖為F-16戰機。（路透社）
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統川普政府今天批准對烏克蘭軍售案，將提供F-16戰機的訓練與裝備。前美國總統拜登在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，同意向烏克蘭交付F-16戰機。

法新社報導，美國國務院表示，已通知國會批准價值3億1050萬美元（約新台幣97億4348萬元）對烏軍售案，內容包括F-16戰機裝備維修與服務。

國務院在聲明中說：「這項擬議中的軍售案將提升烏克蘭因應當前與未來威脅的能力，確保飛行員受過有效的訓練，並提高與美國的相互操作性（interoperability）。」

在川普批評拜登向基輔提供軍事與經濟援助後，美烏達成了這項軍售案，費用將由烏克蘭支付。

川普與烏克蘭的關係逐漸改善，美國4月30日簽署一項協議，將設立聯合基金開發烏克蘭的礦產資源。

在拜登推動下，烏克蘭於2024年中期接收到首批F-16戰機。

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烏克蘭上月表示，一名F-16飛行員在戰鬥中陣亡，是自F-16交付以來第2起機毀人亡事件。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）3月宣布將收到新的一批F-16戰機，但沒有提供確切數量。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1140503

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