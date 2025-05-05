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澤倫斯基訪捷 捷克總統：年底前可再供彈藥援烏

2025/5/5 07:41（5/5 07:50 更新）
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（中央社記者劉郁葶布拉格4日專電）烏克蘭總統澤倫斯基今天訪問捷克，和捷克總統帕維爾討論軍援與俄烏停火議題。帕維爾表示，烏克蘭在今年底前可再獲得多達180萬發彈藥。澤倫斯基表示，捷克正竭盡所能協助阻止俄羅斯的侵略行動，並感謝捷克長期援烏。

在布拉格城堡記者會上，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）讚揚由捷克主導的「彈藥倡議」，已為烏克蘭提供大量彈藥支持。帕維爾（Petr Pavel）表示，若按計畫進行，烏克蘭在2025年底前可再獲得多達180萬發大口徑彈藥。這項倡議不僅獲11個國家支持，也是歐洲對烏克蘭持續軍援的核心計畫之一。

根據捷克國防部，截至2025年4月底，捷克已向烏克蘭提供超過40萬發大口徑彈藥。2024年捷克提供約150萬發各種口徑的彈藥，展現捷克在援烏行動的關鍵角色。

針對軍事議題，雙方也討論設立F-16戰機飛行員訓練中心的可能性。由於烏克蘭本土仍頻遭攻擊，因此訓練基地將設於烏克蘭境外，目前正與多方合作推動。

帕維爾明確表示，在達成和平協議前，不考慮在烏克蘭部署外國軍隊。他補充，即使簽署協議，應在政治、經濟與軍事層面保障烏克蘭的和平。

帕維爾指出，若俄羅斯在這場戰爭成功達成戰略目標，不僅對烏克蘭，對整個歐洲是災難性的訊號，這將讓俄羅斯認為使用武力是正確的，因此，確保俄羅斯無法從戰爭獲益是歐洲的共同利益。

帕維爾強調，捷克會繼續支持烏克蘭加入歐盟與北約，澤倫斯基對此表示感謝，並批評部分歐洲政客為了私利，阻礙烏克蘭加入歐盟的進程，並形容他們只想「在紅場看台上有更好的座位」，暗諷某些國家討好俄羅斯政府。

在重建議題上，澤倫斯基還提到，重建遭俄軍破壞的醫療設施是當前優先任務之一，許多醫院因俄軍襲擊而受損，部分地區甚至需從零建立新的醫療網絡。

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對於俄烏停火可能性，澤倫斯基表示，烏克蘭正努力促使其國際夥伴對俄羅斯施加更大壓力，因為若無外部施壓，俄方將不會採取任何結束戰爭的行動。他認為，停火應至少持續30天，才能為外交談判創造真正的機會。

帕維爾說：「必須記住，如果有人真正掌握結束戰爭的所有籌碼，那就是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），他只需要一個決定就能做到。但到目前為止，他還沒表現出任何真正的意願。」（編輯：張芷瑄）1140505

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