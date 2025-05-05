澤倫斯基訪捷克受隆重接待 強化軍援與重建合作

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（中央社記者劉郁葶布拉格4日專電）烏克蘭總統澤倫斯基訪問捷克，布拉格城堡舉行隆重的歡迎儀式。此為澤倫斯基時隔1年10個月再度訪捷，捷烏雙方就捷克彈藥倡議、俄烏停火協議與捷克企業參與重建進行討論。

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）與夫人伊娃（Eva Pavlová）今天在布拉格城堡以隆重儀式迎接烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與夫人歐倫娜（Olena Zelenska）的來訪。

現場約有200位民眾手持烏克蘭與捷克國旗，在布拉格城堡外廣場迎接澤倫斯基，並以歡呼與掌聲表示熱烈歡迎。

布拉格城堡的儀隊身穿傳統軍裝、步伐整齊，邊行進邊演奏樂器，從馬塞亞斯門（Matthias’Gate）進入城堡，現場氣勢磅礴，畫面吸睛。

在歡迎儀式上，兩國元首夫婦聆聽烏克蘭與捷克國歌，在演奏烏克蘭國歌時，澤倫斯基與夫人手按胸口致敬。兩國總統檢閱儀隊，隨後進入城堡內，展開正式會談。

兩方元首對持續援烏、捷克彈藥倡議、俄烏停火協議，以及捷克企業參與烏克蘭重建等議題進行討論。

此次訪問，澤倫斯基也將會見總理費亞拉（Petr Fiala）、眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）、參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）及黨團領袖、軍工企業負責人、學生與在捷烏克蘭社群。

此外，澤倫斯基夫人歐倫娜將出席「烏克蘭醫療倡議」會議開幕式，捷烏雙方將簽署衛生合作備忘錄，以協助烏克蘭人的心理健康重建。

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澤倫斯基曾於2023年7月訪問捷克，尋求捷克支持烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）。當時，捷克政府重申對烏克蘭主權與領土完整的堅定立場，並承諾持續提供軍事援助，包括武器供應、軍事訓練及裝備維修，以及參與烏克蘭在基礎建設、能源與醫療的重建項目。

另一方面，帕維爾曾在今年3月20、21日訪問烏克蘭，並在烏克蘭南部城市敖德薩（Odesa）與烏克蘭副總理庫列巴（Oleksiy Kuleba）及各地區代表會晤；之後前往基輔參觀兒童醫院，與澤倫斯基、烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）會談。（編輯：張芷瑄）1140505