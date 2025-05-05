澤倫斯基：停火隨時可能 籲對俄升高施壓

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（中央社布拉格4日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，與俄羅斯進行超過3年的戰爭隨時可能停火，並呼籲基輔的盟國向莫斯科施加更大壓力予以實現。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在布拉格和捷克總統帕維爾（Petr Pavel）舉行的聯合記者會中指出，除非施加更大壓力，否則克里姆林宮領導人、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不會採取任何實際作為結束這場衝突。

澤倫斯基告訴記者：「我們相信，如果不增加壓力，俄羅斯不會採取切實可行的步驟結束戰爭。俄羅斯對美國全面停火的提議置之不理，今天甚至是第54天了。」

「我們相信停火隨時都有可能，甚至今天就開始，而且至少應該持續30天，才能為外交提供真正的機會。」

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蒲亭上週宣布將於5月8日到10日停火3天，以紀念蘇聯及其盟國第二次世界大戰戰勝納粹德國80週年。

澤倫斯基表示，這樣的作法毫無意義，並呼籲按照美國3月的提議，至少無條件停火30天。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1140505