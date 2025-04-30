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俄烏協議遲無進展 美國揚言撒手不管：雙方須提出具體方案

2025/4/30 18:39（4/30 20:14 更新）
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烏克蘭30日發布的照片顯示，救援人員在被俄羅斯無人機襲擊的現場救火。（Governor of Dnipropetrovsk Regional Military Civil Administration Serhiy Lysak/Handout via 路透社）
烏克蘭30日發布的照片顯示，救援人員在被俄羅斯無人機襲擊的現場救火。（Governor of Dnipropetrovsk Regional Military Civil Administration Serhiy Lysak/Handout via 路透社）
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國國務卿盧比歐今天警告，除非俄羅斯和烏克蘭提出「具體方案」，美國將放棄對這場衝突進行調停。華府對於總統川普再度入主白宮後的這項優先要務正日益失去耐性。

法新社報導，川普曾經矢言於重返白宮後24小時內結束這場戰爭，盧比歐（Marco Rubio）卻在川普就職百日之際表示，華府可能很快會將注意力轉向其他問題。

國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）告訴記者：「針對如何結束這場衝突，現在是這兩方必須提出具體方案的時候了。」她強調，這就是盧比歐的意思。

「如果沒有進展，我們會從此一進程調停人的角色退出。」

但她強調，是否繼續外交撮合終需由川普定奪。

路透社報導，儘管俄羅斯近日仍對烏克蘭進行攻擊，川普今天表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）仍然希望與烏克蘭談判達成和平協議。

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他在美國廣播公司新聞網（ABC News）訪談中被問到蒲亭是否想要實現和平時說：「我認為他想。」

川普說：「要不是因為我，我認為他會想要拿下那整個國家。我會告訴你，看到蒲亭對幾個城鎮和城巿發射飛彈的時候，我不開心。」（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1140430

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