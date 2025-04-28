烏克蘭外長籲俄立即停火至少30天 質疑為何拖到5月

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（中央社基輔28日綜合外電報導）烏克蘭外交部長西比哈今天表示，烏國準備好支持長久全面停火，俄羅斯若真心希望和平，應立即停火「至少30天」。他也質疑俄方為何要把為期3天的休戰延至5月才實施。

路透社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天宣布，5月8日至10日與烏克蘭的戰爭將停火3天，以慶祝蘇聯及其盟友第二次世界大戰勝利80週年。

俄羅斯總統府克里姆林宮表示，在5月8日至10日的72小時停火期間，蒲亭9日將接待中國國家主席習近平等國際領袖，舉行盛大慶祝活動，紀念蘇聯在二戰戰勝納粹德國（Nazi Germany）。

克宮透過聲明宣布：「所有軍事行動在這段時間暫停，俄羅斯認為烏克蘭方面應效法。」

法新社報導，烏克蘭外長西比哈（Andriy Sybiga）在社群媒體X發文寫道：「如果俄羅斯真心希望和平，俄方應立刻停火。為何要等到5月8日？」他呼籲停火維持「至少30天」。

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另一方面，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天談到，蒲亭提議暫時停火，但美國總統川普（Donald Trump）已清楚表明，他尋求的是能終結俄烏戰爭的永久停火。

李威特告訴記者，川普對蒲亭和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）愈來愈失望，俄烏雙方都得坐上談判桌以結束戰爭。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140428