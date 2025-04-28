加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭3/300
首頁 / 國際

克宮稱願和談 但強調承認俄占區主權為不可或缺條件

2025/4/28 19:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科28日綜合外電報導）俄羅斯今天表示，莫斯科願與基輔展開和談，但強調承認俄方對克里米亞（Crimea）在內5個烏克蘭地區的主權聲索，是解決這場衝突「不可或缺的（條件）」。

俄羅斯自2022年2月全面入侵基輔以來，已占領烏克蘭4個州的大片領土，並聲索其主權，此外還包括俄國2014年兼併的克里米亞（Crimea）。

法新社報導，克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴國營媒體：「俄方已多次重申自身意願，正如總統所言，已準備好在沒有任何前提的情況下與烏克蘭展開談判。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

然而，在被詢及是否提出與烏克蘭坐下來和談的前提時，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）說：「國際社會必須承認俄羅斯對克里米亞、塞凡堡（Sevastopol）、頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）、盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）和札波羅熱（Zaporizhzhia）的主權，這是不可或缺的。」

拉夫羅夫是在接受巴西「環球日報」（O Globo）訪問時發表上述評論，並由俄國外交部發布。而拉夫羅夫使用的是克里姆林宮對這些烏克蘭地區的稱呼。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1140428

#拉夫羅夫
#俄烏戰爭
#俄羅斯
#烏克蘭
#基輔
#蒲亭
#克里姆林宮
#俄國外交部
#培斯科夫
拉夫羅夫
美特使魏科夫晤蒲亭 川普籲俄烏高層直接談停火美將要求俄接受烏克蘭保有軍力 反對去軍事化條件
培斯科夫
川普稱烏克蘭早已失去克里米亞 俄認同、澤倫斯基強調不讓步克宮：蒲亭願與澤倫斯基討論 停止攻擊民用基礎設施
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
德國質疑美國媾和提議 聲援烏克蘭無須大幅讓步
66
更多編輯台推薦新聞：