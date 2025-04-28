加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
和平協議談判
新聞專題
和平協議談判2/111
首頁 / 國際

美國務卿：可能來到達成俄烏協議「非常關鍵一週」無靠軍事解決方案

2025/4/28 01:20（4/28 09:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯與烏克蘭在戰爭期間各自攻占的區域圖。（中央社製圖）
俄羅斯與烏克蘭在戰爭期間各自攻占的區域圖。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國國務卿盧比歐今天表示，就致力結束烏克蘭戰爭的工作而言，未來一週可能「非常具關鍵性」。美國總統川普施壓莫斯科和基輔達成協議。

法新社報導，川普已對俄羅斯、烏克蘭展現出日益失去耐性，並表示俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）可能「不想要停止戰爭」。川普昨天出席教宗方濟各（Pope Francis）喪禮時曾與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）場邊會晤。

盧比歐（Marco Rubio）告訴國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）：「很接近（達成協議），但還不夠近。我認為這將是非常具關鍵性一週。」

他說：「我們必須作出決定是否繼續奮力參與，或該是時候，把注意力集中在一些同樣重要，甚至在某些情況下更重要的其他問題上。」

盧比歐表示，針對達成協議結束衝突的機會，仍然有「理由樂觀看待，但也有理由務實以對」。

他重申，「沒有靠軍事手段解決這場戰爭的方案」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）今天告訴福斯新聞頻道（Fox News Channel）節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures），已與莫斯科和基輔「針對領土問題」有過諸多討論。但他沒有就此說明細節。

根據「時代雜誌」（TIME）25日刊登的專訪內容，川普指出：「克里米亞（Crimea）將會留在俄羅斯，弗拉迪米爾（澤倫斯基的名字）理解這一點。」（譯者：何宏儒）1140428

#川普
#方濟各
#俄烏戰爭
#烏克蘭戰爭
#基輔
#澤倫斯基
#盧比歐
#川普外交
延伸閱讀
俄烏衝突逾3年 蒲亭首度鬆口願在前線停火北韓首度證實 金正恩下令出兵助俄羅斯攻烏克蘭俄國空襲基輔釀12死 澤倫斯基：飛彈由北韓供應
川普
法人：關稅戰壓力到頂 台股短線有望挑戰2萬點CNN民調：川普支持度41% 美70年來歷任總統就職百日新低
盧比歐
川普：美國船舶應可免費通過巴拿馬及蘇伊士運河美歐烏官員齊聚倫敦討論俄烏和平事宜 突破機會渺茫
和平協議談判
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
澤倫斯基在教宗喪禮場邊會晤川普 談及俄烏無條件停火[影]
66
更多編輯台推薦新聞：