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俄烏衝突逾3年 蒲亭首度鬆口願在前線停火

2025/4/23 11:35
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（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國「金融時報」今天報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）提出願意在目前的前線停火。美國總統川普此時正尋求兌現競選承諾，終結俄烏之間3年多的衝突。

法新社引述金融時報報導指出，根據「知情人士」說法，蒲亭本月稍早在聖彼得堡（Saint Petersburg）會見美國特使魏科夫（Steve Witkoff）時提出這項建議。

蒲亭示意他會願意放棄俄方在頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）部分地區的聲索。

金融時報說，而交換條件是，美國或許會同意俄羅斯提出的其他重大要求，包括承認莫斯科2014年兼併的克里米亞半島（Crimean peninsula）歸俄，以及禁止烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）。

烏克蘭和其歐洲盟友的要求一向是恢復2014年俄控制克里米亞之前的邊界，但這樣的立場被美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）形容為「不切實際」。

願在目前前線停火的提議，是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭頭幾個月以來，蒲亭首次正式表明俄方可以在其最極端的幾項要求上退讓一步，終結入侵行動。

不過，聽取過美方行動簡報的歐洲官員警告，蒲亭可能藉由表面的讓步，誘川普政府接受俄方提出的其他條件，並迫烏克蘭接受既成事實。

一名官員表示：「基輔目前正面臨巨大壓力，要放棄某些立場，好讓川普能夠宣稱勝利。」

烏克蘭官員明天將在英國倫敦會見歐洲和美國官員，討論最新提議。

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美國和歐洲官員表示，魏科夫和美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）將缺席此次會議，而川普的烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）則預計會出席。

俄羅斯媒體報導，蒲亭的外交政策顧問今天表示，魏科夫將於本週稍後訪問莫斯科。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1140423

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