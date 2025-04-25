加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭16/300
首頁 / 國際

基輔市長：烏克蘭恐得「暫時」割讓領土換取和平

2025/4/25 20:50（4/28 11:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為24日俄羅斯對烏克蘭發動攻擊，一枚飛彈爆炸照亮基輔上空。（路透社）
圖為24日俄羅斯對烏克蘭發動攻擊，一枚飛彈爆炸照亮基輔上空。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦25日綜合外電報導）烏克蘭首都基輔市長克里契科在英國廣播公司（BBC）今天刊出的訪問中說，烏克蘭為了換取與俄羅斯的「暫時」和平，可能不得不割讓領土。

法新社報導，曾是世界拳王的克里契科（Vitali Klitschko）在接受BBC訪問時表示：「其中一種情況是...放棄領土。這並不公平，但為了和平、暫時的和平，這或許可以是個解決辦法，是暫時性的。」

基輔昨天才遭到俄羅斯大規模飛彈和無人機攻擊，造成至少12人死亡、80多人受傷。

克里契科受訪時說，他「對烏克蘭首都負有責任」，因此烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）可能得接受「痛苦的解決方案」來實現和平。

google news透過 Google News追蹤中央社

然而克里契科也表示，烏克蘭人民「永遠不會接受」被俄羅斯占領。

美國總統川普（Donald Trump）正在施壓俄烏兩國達成停戰協議。有報導說，川普的提議包括在領土議題上讓步，例如由美國承認俄羅斯2014年非法吞併的克里米亞（Crimea）屬於俄國控制範圍。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1140425

#川普
#俄羅斯
#英國廣播公司
#烏克蘭
#基輔
#澤倫斯基
#克里契科
#美國
延伸閱讀
不滿俄襲基輔 川普：推動俄烏停戰未來幾天非常重要俄國空襲基輔釀12死 澤倫斯基：飛彈由北韓供應川普稱烏克蘭早已失去克里米亞 俄認同、澤倫斯基強調不讓步俄烏衝突逾3年 蒲亭首度鬆口願在前線停火川普：俄羅斯和烏克蘭「非常接近」達成停火協議澤倫斯基稱克里米亞屬於烏克蘭 對此立場沒有改變澤倫斯基準備放棄克里米亞？專家：情況複雜得多
克里契科
基輔遭飛彈攻擊至少21傷 多處傳碎片掉落與火災烏克蘭基輔遭飛彈攻擊 多人受傷
川普
美國務院打擊生育旅遊 簡中版告示宣布依法拒發簽證川普：美國船舶應可免費通過巴拿馬及蘇伊士運河
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美將要求俄接受烏克蘭保有軍力 反對去軍事化條件
23
更多編輯台推薦新聞：