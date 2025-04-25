基輔市長：烏克蘭恐得「暫時」割讓領土換取和平
2025/4/25 20:50（4/28 11:13 更新）
（中央社倫敦25日綜合外電報導）烏克蘭首都基輔市長克里契科在英國廣播公司（BBC）今天刊出的訪問中說，烏克蘭為了換取與俄羅斯的「暫時」和平，可能不得不割讓領土。
法新社報導，曾是世界拳王的克里契科（Vitali Klitschko）在接受BBC訪問時表示：「其中一種情況是...放棄領土。這並不公平，但為了和平、暫時的和平，這或許可以是個解決辦法，是暫時性的。」
基輔昨天才遭到俄羅斯大規模飛彈和無人機攻擊，造成至少12人死亡、80多人受傷。
克里契科受訪時說，他「對烏克蘭首都負有責任」，因此烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）可能得接受「痛苦的解決方案」來實現和平。
透過 Google News追蹤中央社
然而克里契科也表示，烏克蘭人民「永遠不會接受」被俄羅斯占領。
美國總統川普（Donald Trump）正在施壓俄烏兩國達成停戰協議。有報導說，川普的提議包括在領土議題上讓步，例如由美國承認俄羅斯2014年非法吞併的克里米亞（Crimea）屬於俄國控制範圍。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1140425
延伸閱讀不滿俄襲基輔 川普：推動俄烏停戰未來幾天非常重要俄國空襲基輔釀12死 澤倫斯基：飛彈由北韓供應川普稱烏克蘭早已失去克里米亞 俄認同、澤倫斯基強調不讓步俄烏衝突逾3年 蒲亭首度鬆口願在前線停火川普：俄羅斯和烏克蘭「非常接近」達成停火協議澤倫斯基稱克里米亞屬於烏克蘭 對此立場沒有改變澤倫斯基準備放棄克里米亞？專家：情況複雜得多
- 2025/04/28 19:13
- 2025/04/26 06:32
- 2025/04/25 22:17
- 基輔市長：烏克蘭恐得「暫時」割讓領土換取和平2025/04/25 20:50
- 2025/04/25 12:56
- 2025/04/25 09:53
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
美將要求俄接受烏克蘭保有軍力 反對去軍事化條件