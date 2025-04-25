基輔市長：烏克蘭恐得「暫時」割讓領土換取和平

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（中央社倫敦25日綜合外電報導）烏克蘭首都基輔市長克里契科在英國廣播公司（BBC）今天刊出的訪問中說，烏克蘭為了換取與俄羅斯的「暫時」和平，可能不得不割讓領土。

法新社報導，曾是世界拳王的克里契科（Vitali Klitschko）在接受BBC訪問時表示：「其中一種情況是...放棄領土。這並不公平，但為了和平、暫時的和平，這或許可以是個解決辦法，是暫時性的。」

基輔昨天才遭到俄羅斯大規模飛彈和無人機攻擊，造成至少12人死亡、80多人受傷。

克里契科受訪時說，他「對烏克蘭首都負有責任」，因此烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）可能得接受「痛苦的解決方案」來實現和平。

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然而克里契科也表示，烏克蘭人民「永遠不會接受」被俄羅斯占領。

美國總統川普（Donald Trump）正在施壓俄烏兩國達成停戰協議。有報導說，川普的提議包括在領土議題上讓步，例如由美國承認俄羅斯2014年非法吞併的克里米亞（Crimea）屬於俄國控制範圍。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1140425