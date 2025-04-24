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川普稱烏克蘭早已失去克里米亞 俄認同、澤倫斯基強調不讓步

2025/4/24 21:50（4/24 21:59 更新）
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俄羅斯與烏克蘭在戰爭期間各自攻占的區域圖。（中央社製圖）
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（中央社莫斯科/普勒托利亞24日綜合外電報導）美國總統川普主張，烏克蘭早已失去克里米亞半島，俄羅斯克里姆林宮今天表示同意川普的說法，但烏國總統澤倫斯基強調，烏方依法無法承認俄國吞併克里米亞。

法新社報導，川普（Donald Trump）政府一直試圖斡旋莫斯科和基輔達成協議，以結束長達3年多的俄烏衝突，並提議和平協議的內容包含承認俄羅斯掌控克里米亞（Crimea）。

川普昨天在他的社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，克里米亞「甚至不是討論主題」，且烏克蘭「早在好幾年前就已失去」這個地區。

克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回應法新社提問時告訴記者：「這完全符合我們的理解，我們長期以來一直這麼主張。」

烏克蘭則一再重申，不會在任何與莫斯科達成的協議中放棄克里米亞。

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澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指出，基輔當局願按照盟邦的希望做「任何事」，但無法承認俄羅斯吞併克里米亞，因為這在烏克蘭憲法下被視為非法行為。

澤倫斯基正在南非訪問，當被問及烏克蘭在停火談判上的立場，他回應：「我們會做夥伴提議的任何事，唯有與我們的法律和憲法牴觸的事情，我們辦不到。」（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1140424

#川普
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