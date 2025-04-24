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川普：澤倫斯基拒克里米亞歸俄羅斯 損害和平談判

2025/4/24 01:05
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統川普今天批評，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）拒絕正式承認克里米亞歸俄羅斯所有的立場，損害和平談判。

川普（Donald Trump）在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，在「華爾街日報」（The Wall Street Journal）頭版，澤倫斯基稱烏克蘭不會在法律上承認俄羅斯對克里米亞（Crimea）的占領。

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他指出，澤倫斯基的聲明損害了與俄羅斯的和平談判，克里米亞是多年前在美國前總統歐巴馬（Barack Obama）主政時期失去的。

川普還抨擊，正是澤倫斯基那樣的煽動性言論讓這場戰爭難以解決，烏克蘭的情況十分嚴峻，澤倫斯基可以選擇和平，或再打3年仗，直到失去整個國家。（譯者：陳正健）1140424

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