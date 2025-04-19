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川普盼促俄烏早日停戰 若持續缺乏進展美將放手不管

2025/4/19 03:57
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（中央社記者侯姿瑩華盛頓18日專電）俄烏戰爭持續超過3年，美國總統川普今天表示，希望盡快促成俄烏停戰，若其中一方讓事情變得非常困難，美國就會說「你們是愚蠢的人、是可怕的人，我們不管了」。不過，他也認為，不希望走到這步。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天在法國巴黎會晤歐洲及烏克蘭領袖後向媒體表示，若沒有進展的跡象，美國可能會在「幾天內」停止促成俄烏終戰的努力。

川普（Donald Trump）今天下午在白宮被媒體問及此事時表示，「沒有具體的天數，但我們希望迅速完成」。俄羅斯和烏克蘭都有許多人在戰爭中喪命，這是殘酷的戰爭，「我們要努力讓這種情況結束，最好是現在就可以」。

如果基於某些原因，俄烏其中一方讓事情變得非常困難，川普表示，美國就會說，「你們是愚蠢的人，你們是可怕的人，我們不管了（take a pass）」。但他也說，希望不需要這麼做，並認為，「我們有很好的機會可以解決問題」。

媒體追問，美國是否準備完全退出相關協商、會談？川普表示，「我不想這麼說，我們希望看到它（戰爭）結束」。

由於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）拒絕全面休戰，川普推動終結俄烏戰爭的努力進展不甚順利。

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對於媒體問及，蒲亭是否刻意拖延？川普回應說，「希望不是」。

至於希望從俄烏雙方看到什麼，才能讓談判繼續下去？川普表示，「我知道什麼時候人們在耍我們，什麼時候不是」。他需要看到想結束戰爭的「熱忱」，也認為，他在雙方身上都看到了。（編輯：徐睿承）1140419

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