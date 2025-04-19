蒲亭宣布俄烏戰爭復活節停火 俄軍休戰30小時

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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天單方面宣布，從莫斯科當地時間今晚開始，烏克蘭戰爭進入復活節休戰，時間持續到明天午夜。

蒲亭在電視播出的談話中表示：「從今天18時（格林威治標準時間19日15時）至週日午夜（格林威治標準時間20日21時），俄方宣布復活節休戰。」

蒲亭還說道：「我們認為烏克蘭會仿效我方做法。同時，我國軍隊應該做好準備，以應對可能違反停火的行徑、敵軍挑釁以及任何侵略行動。」（譯者：陳彥鈞）1140419