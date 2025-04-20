俄烏復活節照打不誤 互控對方未遵守休戰協議

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（中央社基輔20日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天單方面宣布將在復活節休戰一天，烏克蘭總統澤倫斯基也答應休戰，但俄烏在今天復活節互控對方發動數百起攻擊，未遵守休戰協議。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯假裝遵守復活節停火，實際上卻在昨晚繼續發動數百起砲擊，今天又發動了更多攻擊。

澤倫斯基在社群媒體平台X寫道，自當地時間午夜自中午這段期間，俄羅斯共發動26起攻擊。昨天，澤倫斯基曾指稱，烏方將遵守復活節休戰協議。

今天稍早時，澤倫斯基曾指出，俄軍正假裝遵守蒲亭宣布的復活節停火協議，且同時持續發動夜襲，對烏克蘭前線造成傷害。

另一方面，俄國國防部表示，烏克蘭違反休戰，發動逾千起攻擊，造成基礎設施損壞和平民死亡。

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俄羅斯國防部指出，烏軍對俄羅斯陣地射擊次數為444起，並發動逾900起無人機攻擊，包括攻擊克里米亞（Crimea）、俄國邊界州布揚斯克州（Bryansk Oblast）、庫斯克州（Kursk Oblast）及貝爾哥羅德州（Belgorod Oblast）。

俄國國防部在加密通訊軟體Telegram發表聲明寫道：「此次攻擊造成平民傷亡，導致民用設施受損。」（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140420