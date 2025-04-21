美提議承認克里米亞歸俄國 烏克蘭面臨川普壓力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普對俄烏停戰進程膠著漸失耐心。烏克蘭這週面臨壓力，須回應川普政府為促停戰所端出的提議，包括美國可能承認俄國2014年對克里米亞的兼併和排除烏克蘭加入北約。

華爾街日報引述西方官員透露，川普政府高層17日在巴黎向烏方提出機密文件，概述美方提議。在當天一整日的會議裡，歐洲官員也收到美方提議內容。

華府目前正等待基輔回應，預計基輔將於本週稍晚在倫敦舉行的美、烏、歐會議時回覆。若三方能取得一致立場，就把提議內容轉交給莫斯科。

為施壓俄烏雙方，川普與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）都在18日釋出若俄烏和平遲無進展，美國可能放棄調停的信號。

美國的外交穿梭盼為為俄烏停火創造條件，讓雙方大致沿當前的戰線停火，最終解決俄烏衝突。然而要基輔接受川普政府一些提議可能很難，因為烏方一直堅持俄國無權佔有烏克蘭任何領土。

美國國務院高層今天表示，給烏克蘭的提議內容純粹是供基輔權衡的選項，而非「不接受就拉倒」的通牒。這名高層還說當事各方已拿到可討論、反饋的「潛在選項」列表。

盧比歐與美國外交特使魏科夫（Steve Witkoff）、烏克蘭事務特使凱洛格（Keith Kellogg）17日在巴黎與烏方高層會面，烏方與會者包含總統辦公室幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）、防長烏梅洛夫（Rustem Umerov）與外長西比哈（Andrii Sybiha）。

美方表示，盧比歐、魏科夫與凱洛格也都會參加這週倫敦的美烏歐會議，之後魏科夫可能得再跑一趟俄國。

華爾街日報指出，承認克里米亞歸入俄國形同美國政府翻轉十多年來的政策。這段期間無論是民主黨政府或川普第一任，都拒認俄國兼併克里米亞。

美方在巴黎拿出的提議也排除烏克蘭加入 北約 北約小百科 全名：北大西洋公約組織

簡稱：北約、NATO 成立時間：1949 年 4 月 4 日 北約為第二次世界大戰後歐洲、北美洲國家鞏固北大西洋地區的軍事安全而建立的國際組織，是西方世界重要的軍事同盟。根據「北大西洋公約第5條」規定，一旦確認其任一成員受到攻擊，則視為針對全體成員之攻擊，其他成員需作出即時反應。 成員國：

創始成員國為美國、加拿大、比利時、法國、盧森堡、荷蘭、英國、丹麥、挪威、冰島、葡萄牙和義大利，後續加入波蘭、匈牙利、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞、保加利亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、阿爾巴尼亞、克羅埃西亞、蒙特內哥羅、北馬其頓、西班牙、羅馬尼亞、希臘、土耳其、芬蘭、瑞典 主要機構：北大西洋理事會（部長理事會）、防務計劃委員會、計劃與分析委員會、常任代表理事會、國際秘書處、軍事委員會 看更多 關閉 。凱洛格19日上福斯新聞（Fox News）節目時說烏克蘭加入北約「不在考慮範圍」。

美方其他提議還包括將札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠周圍的領土劃為中立區，由美方控制。3月與烏克蘭總統澤倫斯基通話時，川普提出由美國接管烏克蘭各電廠，稱這是對烏國電廠的「最佳保護」。札波羅熱電廠是歐洲最大的核電廠，在俄國2022年2月底侵烏不久後就淪入俄國手中。

西方官員表示，川普政府的提議在某些方面同樣沒完全滿足俄羅斯要求，因為美方不承認俄國併入烏東4個地區的合法性，但也沒要求俄軍撤出這些地區。

透過 Google News 追蹤中央社

美國也沒提議限制烏克蘭軍隊規模、沒阻止西方國家向烏克蘭提供軍事支援或在烏克蘭部署歐洲軍隊；後者為俄國所堅拒。

此外，若烏克蘭接受和平解決衝突，究竟能獲哪些類型安全保障目前也沒定論。對是否願意向派兵到烏克蘭當「擔保部隊」以防俄國日後再次入侵的歐洲國家提供軍事支持，川普政府始終未表態。（譯者：陳亦偉）1140421