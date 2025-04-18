美歐在巴黎就俄烏停戰磋商 盧比歐再提和平計畫

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（中央社巴黎17日綜合外電報導）法國今天肯定美國與歐洲高層官員間針對俄烏戰爭的會談，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在會談中再度推動美方提出的和平計畫。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的辦公室表示，歐洲正尋求在終結俄烏戰爭的相關努力中扮演積極角色，而這些會談開啟了「正向進程」。

法新社報導，與會人士包括馬克宏、盧比歐、美國特使魏科夫（Steve Witkoff）、英國外交大臣拉米（David Lammy）、德國官員和烏克蘭部長。

由於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）拒絕全面休戰，美國總統川普推動終結俄烏戰爭的努力進展不甚順利。

法國總統府表示：「我們今天在巴黎開啟了正向進程，而歐洲方面也參與其中。」

法國總統府還指出，來自美國、法國、英國、德國和烏克蘭的特使，下週將在倫敦舉行一場新會議。

盧比歐也致電俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），討論這場在巴黎召開的會議。

根據美國國務院，盧比歐向拉夫羅夫表示：「川普總統和美國希望這場戰爭終結，現在已向各方提供可耐久持續的和平綱要。」

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盧比歐還說：「美方框架在巴黎受到正面回應顯示，只要各方致力於達成協議，和平是有可能實現的。」

俄羅斯外交部則透過聲明表示，拉夫羅夫「重申莫斯科當局已準備好持續與美國方面合作努力，全面解決烏克蘭危機的根本原因。」（譯者：李佩珊/核稿：陳正健）1140418