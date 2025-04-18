盧比歐：俄烏和平協議若無進展 美國可能放棄調停

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（中央社巴黎18日綜合外電報導）俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭已經持續超過3年，美國國務卿盧比歐今天表示，除非有明確跡象顯示俄烏可以達成和平協議，否則美國可能在未來幾天內停止嘗試調停。

路透社報導，盧比歐（Marco Rubio）在法國巴黎會晤歐洲及烏克蘭領袖後，他稱美國總統川普（Donald Trump）仍對達成俄烏和平協議感興趣，但世界各地還有許多其他優先事務要關注。

政治新聞媒體Politico報導，盧比歐警告，若談判進展停滯，美國可能在未來幾天內放棄烏克蘭停火談判。

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盧比歐說道：「我們不會連續幾週，甚至接連幾個月持續嘗試。所以我們現在需要迅速確定，我說的是在幾天內，看看這件事情是否能於未來幾週內達成。」

他還指出：「如果可行，我們就會參與。如果不可行，那麼我們還有其他優先事務需要關注。」（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1140418