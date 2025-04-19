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CNN：美擬承認俄羅斯對克里米亞控制權 促俄烏停戰

2025/4/19 09:59（4/19 10:18 更新）
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消息人士透露，美國總統川普政府準備要承認俄羅斯對克里米亞的控制權。（中央社製圖）
消息人士透露，美國總統川普政府準備要承認俄羅斯對克里米亞的控制權。（中央社製圖）
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）消息人士透露，美國總統川普政府準備要承認俄羅斯對克里米亞（Crimea）的控制權，作為協助終結俄烏戰爭的提議一環，這項提議也包括在戰事前線實施停火。

俄軍2014年奪下克里米亞半島控制權，莫斯科隨後併吞這塊地區，此舉被絕大多數國際社會成員視為違法；此事也為俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭埋下伏筆。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，消息人士說，歐洲和烏克蘭官員昨天在法國巴黎會談，會中分享了這份框架的內容。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）也在電話中就此進行溝通。

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這份框架目前仍有部分內容尚待填寫。消息人士稱，美國打算下週在倫敦與歐洲和烏克蘭商討此事。

這名消息人士還說，川普政府也正同步計劃安排川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）與俄羅斯官員會面，以讓莫斯科當局加入美國制定的整體框架。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1140419

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