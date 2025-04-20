蒲亭喊停火後烏克蘭前線遇襲 澤倫斯基：俄軍假裝遵守

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（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯軍隊正假裝遵守俄國總統蒲亭宣布的復活節停火協議，且同時持續發動夜襲，對烏克蘭前線造成傷害。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發文說：「總之，到復活節早晨為止，可以說俄羅斯軍隊正試圖給人一種停火的整體印象，但在部分地區，俄軍並未放棄持續推進並對烏克蘭造成傷害的個別企圖。」

蒲亭（Vladimir Putin）在昨天晚間前往東正教復活節禮拜的數小時前，出乎意料宣布停火一天，他命令沿著戰爭前線的俄國部隊「停止所有軍事行動」。

美國日前宣布可能放棄調停和平談判，除非俄羅斯與烏克蘭嚴肅看待談判一事，之後蒲亭就宣布停火措施。

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蒲亭昨天說，復活節停火從莫斯科當地時間昨天下午6時（格林威治標準時間19日15時）開始，維持到星期天午夜（格林威治標準時間20日21時）結束。

不過澤倫斯基表示，昨晚傳出數以百計砲擊事件。烏克蘭部隊今晨通報59起砲擊事件，和沿著前線5起企圖發動攻擊的事件。（譯者：洪啓原/核稿：楊昭彥）1140420