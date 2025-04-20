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俄宣布復活節休戰 CNN：應付白宮要求展現停戰意願

2025/4/20 11:41（4/20 12:05 更新）
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俄羅斯總統蒲亭。（圖取自克里姆林宮網頁kremlin.ru）
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（中央社記者侯姿瑩華盛頓19日專電）俄羅斯總統蒲亭今天單方面宣布，俄烏戰爭俄軍因復活節休戰30小時。CNN分析背後原因，蒲亭突然宣布休戰，看起來完全是為了應付白宮要求俄國展現停戰意願的壓力，此舉也可能強化美國總統川普時而展現的親俄言論。

蒲亭（Vladimir Putin）宣布俄烏戰爭進入復活節休戰後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也回應，烏方將遵守復活節休戰協議。

在美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）及川普（Donald Trump）雙雙表達需要在未來幾天看到克里姆林宮（Kremlin）對和平解決俄烏戰爭抱持嚴肅態度的跡象後，經過數小時，蒲亭做出這項宣布。

美國有線電視新聞網（CNN）報導分析，對俄羅斯的支持者來說，蒲亭此舉似乎是向川普讓步，但這項突如其來的宣布其實充滿缺陷，可能只是被蒲亭用來支持他錯誤的觀點，也就是基輔不願結束這場戰爭。

報導指出，對烏軍而言，突然且立即休戰將是一場後勤惡夢，當這項命令下達時，部分戰場前線地點可能正處於激烈交戰中。

這類停火通常需要數天的時間準備。錯誤訊息勢必讓部隊陷入混亂，不知該如何實施休戰或應對違規情況，甚至停火結束後該如何做也無所適從。

儘管這有可能成為一個罕見跡象，顯示俄烏雙方可以短暫停止使用武力，但更有可能的是，雙方都利用違規、混亂來證明對方不能被信任。當地時間19日晚間，烏克蘭官員稱，俄羅斯依然持續在前線攻擊。

報導指出，真正的休戰需要和對手協商並做出相關準備。俄方這次突然宣布，看起來完全是為了應付白宮要俄羅斯展現有意停戰的要求，此舉也有可能強化川普時而展現的親俄言論。

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另一方面，當烏克蘭被指控違反可能被華府視為俄方善意的休戰，基輔面臨的情況將更加複雜。

由於蒲亭拒絕全面休戰，川普推動終結俄烏戰爭的努力至今進展不甚順利。（編輯：韋樞）1140420

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