俄羅斯發動混合戰 不受歡迎名單列德國智庫

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（中央社記者顏若瑾柏林17日專電）德國媒體報導，俄羅斯當局的混合戰爭波及科學研究領域，陸續將德國東歐研究協會（DGO）與德國外交政策協會（DGAP）列為「極端份子」與「不受歡迎組織」。

據德國第一電視台（ARD）17日報導，具有百年歷史的德國東歐研究協會由約上千名專長東歐研究的學者組成，透過學術網絡與俄羅斯相關研究人員密切交流。去年7月，該協會被莫斯科最高法院列為「極端份子」組織；近幾個月來，屢次受到來自「俄羅斯網域」的駭客攻擊。

德國外交政策協會則是在今年3月被俄羅斯列為「不受歡迎組織」。DGAP聲明表示，這份「不受俄羅斯歡迎組織」的名單上有207個組織。

據了解，俄羅斯透過發布這類混合戰爭形式的「特別名單」，達到嚇阻俄羅斯與德國雙邊公民進行專業科學交流，特別是對東歐進行研究的學術人士。

報導指出，根據俄羅斯法律規定，任何被指控與德國東歐研究協會有往來的人士，最高可被判處12年監禁，並受到經濟起訴，包括資產凍結、禁止金融交易，甚至金融卡可能也被取消。相關人士的帳戶也可能會封鎖。

德國東歐研究協會董事會成員沃謝赫（Susan Worschech）對柏林-布蘭登堡新聞廣播電台（RBB Inforadio）表示，這份名單是直接企圖阻止那些在俄羅斯被認為不受歡迎的研究，因為那些研究提出質疑，具批判性，是開放、誠實，且明確的。

沃謝赫說，「我現在絕對不會去俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、喬治亞或其他國家」，「這真的很危險」。

德國外交政策協會主席克萊恩柏克歐夫（Thomas Kleine-Brockhoff）說，「這不是像你收到莫斯科檢察官辦公室的來函，而是直接捲入浪潮，就是這樣」。

他表示，這是一種內部壓制的工具，透過與德國聯邦政府有合作的夥伴下手，「如果彼此有往來就得擔心遭到報復」。

對此，德國外交部回應表示，這是俄羅斯專門針對有東歐研究背景等相關組織的系統性措施。

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德國聯邦憲法保護局（BfV）指出，這份名單也會間接影響那些研究克里姆林宮權力的德國相關機構和組織。此類組織通常是俄羅斯情報部門的重點關注對象。

俄羅斯駐柏林大使館則回應表示，在俄羅斯總檢察署聲明中，德國外交政策協會受德國聯邦政府補助，加大對俄羅斯的軍事壓力，並試圖破壞俄羅斯國內政治局勢。（編輯：唐佩君/田瑞華）1140418