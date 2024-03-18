國際特赦組織：俄企圖削弱克里米亞對烏國家認同

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎18日綜合外電報導）「國際特赦組織」今天表示，俄羅斯自10年前兼併克里米亞半島以來，便一直企圖壓制克里米亞對烏克蘭的國家認同，如今俄國在烏國其他占領地上．也祭出相同舉措。

法新社報導，半島克里米亞半島（Crimea Peninsula）10年前舉行公投，決定是否脫離烏克蘭、加入俄羅斯，西方國家紛紛譴責這是一場非法公投；2014年3月，俄羅斯正式兼併克里米亞，同年稍晚，莫斯科支持烏克蘭東部的親俄叛亂分子。8年後，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）下令全面入侵親西方的烏克蘭。

2022年9月，俄羅斯聲稱吞併其在烏克蘭占領的4個地區，即東部的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk），以及南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）。

國際特赦組織（Amnesty）說，「俄羅斯在這10年間，竭力剝奪烏克蘭對克里米亞的主權」，還說莫斯科採用「改變克里米亞民族組成」的相關政策。

「這些政策似乎是俄羅斯對其占領烏克蘭其他地區的設計藍圖。」

國際特赦組織說，俄國企圖重塑克里米亞人口組成；克里米亞半島也是突厥民族韃靼人的家鄉，大多數的韃靼人抵制2014年的爭議性公投。

國際特赦組織表示，過去10年間，俄國當局意圖透過教育、宗教、媒體和司法系統等多重限制，來壓制烏克蘭人和克里米亞韃靼人的身分認同。

國際特赦組織說，克里米亞人民被迫接受俄羅斯護照，否則將「面臨人權和基本服務被剝奪、甚至遭驅逐出境的風險」。

國際特赦組織表示，俄羅斯也正在當前占領的烏克蘭其他領土實施類似政策。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1130318