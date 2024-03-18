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俄羅斯總統選舉結束 美英各國：不合法不公平

2024/3/18 09:14（3/18 09:27 更新）
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俄羅斯中央選舉委員會17日宣布投票初步結果。（路透社）
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（中央社莫斯科17日綜合外電報導）俄羅斯總統大選今天結束，出口民調顯示蒲亭（Vladimir Putin）以87%選票輕鬆邁向下個6年任期。美英各國痛斥這項選舉「不合法」。

71歲蒲亭的所有主要政敵，要不死亡，要不入獄，要不流亡海外。而他也確保發動鎮壓，剷除所有公開反對他的統治或反對烏克蘭軍事行動的人。

以下是路透社與法新社在各國回應俄國這場選舉的報導：

美國

白宮國家安全會議（NSC）發言人說：「蒲亭先生監禁政治對手，阻止他人競爭，這次選舉顯然不自由，也不公平。」

烏克蘭

總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說：「這些日子，俄羅斯獨裁者正假裝舉行一場選舉。世上每個人都清楚，這種人在歷史中比比皆是，他們單純渴望權力，為永久統治而無所不用其極。」

德國

德國外交部在社群媒體X發文說：「這種偽裝的選舉沒有合法性，這是不可能的。這個人應在海牙（The Hague）受審。此乃我們須確保的。」海牙是國際法院的所在地。

英國

英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）在社群媒體X寫說：「俄羅斯的偽選舉既不自由也不公平，結果不會令人意外。蒲亭施行獨裁統治，仰賴檢查制度、鎮壓和暴力。」

他說：「在烏克蘭被占領土舉行『選舉』不僅無效，也是再度觸犯了國際法。」

波蘭

波蘭外交部聲明指出，「俄羅斯總統選舉不合法、不自由、不公平」。聲明同時指出，投票作業在「嚴厲鎮壓」下舉行，並在烏克蘭被占領地區進行，違反了國際法。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130318

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