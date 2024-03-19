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蒲亭連任總統 美國務院：俄羅斯選舉極不民主

2024/3/19 03:11
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）俄羅斯現任總統蒲亭在缺乏激烈競爭的大選中取得壓倒性勝利，再贏得6年任期，美國國務院發言人巴特爾今天則批評俄國選舉「極不民主」，還說不會祝賀蒲亭勝選。

當被問到蒲亭（Vladimir Putin）連任俄國總統一事，美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）告訴記者：「這是極不民主的過程。」

巴特爾還被詢問，美國是否會拒絕承認俄羅斯大選結果，他回答：「我認為可以確信地說，美國肯定不會發賀電。」

巴特爾說道：「他很可能會繼續擔任俄羅斯總統，但這並不能成為他實施獨裁統治的藉口。」

俄國官方結果顯示，在3月15日至17日為期3天的投票中，71歲的蒲亭拿下超過7600萬張選票，以8成多的得票率壓倒性勝出。

蒲亭今天則出席俄國首都莫斯科紅場（Red Square）舉辦的一場音樂會，慶祝克里米亞半島（Crimean Peninsula）「回歸」俄羅斯10週年。

蒲亭表示：「我們將攜手前進，這會使我們變得更為強大…俄羅斯萬歲！」他更誇耀在俄國軍隊占領的烏克蘭地區已建造新鐵路。（譯者：陳彥鈞）1130319

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