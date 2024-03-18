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納瓦尼遺孀尤莉雅柏林投票：在選票寫上丈夫名字

2024/3/18 02:47
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（中央社柏林17日綜合外電報導）今天是俄羅斯總統大選最後一個投票日，已故異議領袖納瓦尼遺孀尤莉雅在德國首都柏林的海外投票所投完票後告訴記者和支持者，她在選票寫上丈夫名字。

法新社報導，納瓦尼（Alexei Navalny）遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）在柏林的俄羅斯大使館外說：「顯然我寫上納瓦尼名字。（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）早已繫獄的主要對手，於總統選戰一個月前遇害，怎麼可以這樣。」

稍早她進入大使館投票時，群眾高喊「尤莉雅，尤莉雅，你不孤單」。

路透社報導，俄羅斯各地數以千計反蒲亭民眾今天於正午時分響應稱為「『午』逆蒲亭」（Noon against Putin）行動，投廢票或投給蒲亭以外3名候選人其中一人，即便反對派認為這3人只是克里姆林宮的「傀儡」。外界普遍預期蒲亭將獲壓倒性勝選。（譯者：何宏儒）1130318

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