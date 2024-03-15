承納瓦尼遺志 俄反對派發起17日正午投票反蒲亭

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（中央社倫敦15日綜合外電報導）俄羅斯異議領袖納瓦尼（Alexei Navalny）上個月猝逝北極圈監獄後安葬莫斯科，反對勢力陷入低潮。不過反總統蒲亭人士發起於17日大選投票時進行象徵性抗議，盼掀起一波風潮。

路透社報導，納瓦尼的支持者要求反蒲亭（Vladimir Putin）選民17日準時地於正午前往各地投票所排隊，然後用選票表達抗議或給當局找點麻煩。他們將這項行動稱為「『午』逆蒲亭」（Noon against Putin）。

俄羅斯15日至17日舉行總統大選，71歲的蒲亭已經掌權24年，這次以獨立候選人之姿爭取連任，可望壓倒性勝選，取得另一個6年任期。

這項行動目的是要拉低蒲亭的得票數，建議方式包括投無效票、在選票寫上「納瓦尼」，甚至把票投給蒲亭以外3名候選人其中一人，儘管反對派認為這3人也不過就是克里姆林宮的「傀儡」。

納瓦尼逝世前曾透過律師協助，在社群媒體發文支持這項計畫。獨立媒體「新報」（Novaya Gazeta）稱這項行動為「納瓦尼的政治遺囑」。

納瓦尼遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）6日也曾號召同胞響應，用選票向蒲亭展現抗議聲量。

可能於17日上演的這項行動已遭當局認定為違法，就連最激進反對派人士也不認為「『午』逆蒲亭」能夠改變蒲亭篤定勝選的結果。

但支持行動人士指出，在投票日抗議的想法是要在納瓦尼死後提振集體士氣，讓反蒲亭的俄羅斯人知道他們並不孤單，同時昭告全世界，並非所有俄羅斯人都支持蒲亭。

不過，參與這項行動需要承擔一些風險。

當局已經開始寄發警告信，「『午』逆蒲亭」行動在國內的官方網站也已遭封鎖。

克宮表明，納瓦尼盟友呼籲的任何行動都被視為挑釁，強調任何違法行徑將會遭到警方取締。（譯者：曾依璇/核稿：何宏儒）1130315