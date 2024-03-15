更多編輯台推薦新聞：
美中科技戰新篇章 禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂
國際

美中科技戰新篇章 禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物
生活

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理
社會

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
納瓦尼逝世
新聞專題
納瓦尼逝世1/47
首頁 / 國際

承納瓦尼遺志 俄反對派發起17日正午投票反蒲亭

2024/3/15 17:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦15日綜合外電報導）俄羅斯異議領袖納瓦尼（Alexei Navalny）上個月猝逝北極圈監獄後安葬莫斯科，反對勢力陷入低潮。不過反總統蒲亭人士發起於17日大選投票時進行象徵性抗議，盼掀起一波風潮。

路透社報導，納瓦尼的支持者要求反蒲亭（Vladimir Putin）選民17日準時地於正午前往各地投票所排隊，然後用選票表達抗議或給當局找點麻煩。他們將這項行動稱為「『午』逆蒲亭」（Noon against Putin）。

俄羅斯15日至17日舉行總統大選，71歲的蒲亭已經掌權24年，這次以獨立候選人之姿爭取連任，可望壓倒性勝選，取得另一個6年任期。

這項行動目的是要拉低蒲亭的得票數，建議方式包括投無效票、在選票寫上「納瓦尼」，甚至把票投給蒲亭以外3名候選人其中一人，儘管反對派認為這3人也不過就是克里姆林宮的「傀儡」。

納瓦尼逝世前曾透過律師協助，在社群媒體發文支持這項計畫。獨立媒體「新報」（Novaya Gazeta）稱這項行動為「納瓦尼的政治遺囑」。

納瓦尼遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）6日也曾號召同胞響應，用選票向蒲亭展現抗議聲量。

可能於17日上演的這項行動已遭當局認定為違法，就連最激進反對派人士也不認為「『午』逆蒲亭」能夠改變蒲亭篤定勝選的結果。

但支持行動人士指出，在投票日抗議的想法是要在納瓦尼死後提振集體士氣，讓反蒲亭的俄羅斯人知道他們並不孤單，同時昭告全世界，並非所有俄羅斯人都支持蒲亭。

不過，參與這項行動需要承擔一些風險。

當局已經開始寄發警告信，「『午』逆蒲亭」行動在國內的官方網站也已遭封鎖。

克宮表明，納瓦尼盟友呼籲的任何行動都被視為挑釁，強調任何違法行徑將會遭到警方取締。（譯者：曾依璇/核稿：何宏儒）1130315

納瓦尼逝世
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
立陶宛：納瓦尼盟友伏科夫境內遇襲 恐為俄羅斯策劃
172.30.142.220