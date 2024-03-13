立陶宛：納瓦尼盟友伏科夫境內遇襲 恐為俄羅斯策劃

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（中央社維爾紐斯13日綜合外電報導）立陶宛情報部門今天說，俄羅斯已故反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的親密盟友、反對派人士伏科夫（Leonid Volkov）在境內遇襲，恐為「俄羅斯策劃」。

法新社報導，現年43歲的伏科夫，昨天晚間在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）住家外遭人以鎯頭攻擊後，一度送醫治療。

立陶宛國家安全部門在聲明中說，這次襲擊「很可能」是「俄羅斯策劃執行的行動，目的在阻止俄羅斯反對派執行計畫」。

這次襲擊發生在納瓦尼於北極圈流放地監獄昏迷後逝世近1個月後。伏科夫將納瓦尼的死歸咎於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。俄羅斯將於15至17日舉行總統選舉，蒲亭預期將繼續執政。

另外，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）在巴黎告訴立陶宛記者：「我想非常明確地指出，有關部門將進行評估和調查，我希望能找到犯罪者。至於蒲亭，我只能說一件事：這裡沒有人怕你。」

伏科夫在遇襲前幾個小時受訪時告訴路透社記者，他和其他流亡者擔心自己的生命安全。

伏科夫昨天在住家外遇襲前受訪時說，納瓦尼組織的領導人知道他們面臨「高度的個人風險」。

他說：「他們知道蒲亭不僅在俄羅斯境內殺人，還在俄羅斯境外殺人。我們生活在黑暗時代。」

立陶宛指控莫斯科是這次攻擊事件的幕後黑手。伏科夫則是歸咎於蒲亭。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1130313