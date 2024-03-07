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納瓦尼生前訪問曝光 預言自己身亡後有更多人挺身而出

2024/3/7 04:08
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（中央社巴黎6日綜合外電報導）俄羅斯反對派領袖納瓦尼上月命喪獄中，引起國際關注。法國媒體今天公布他的2020年訪問摘錄，他在受訪時表示：「如果他們將我殺害，不會改變任何事情。還會有其他人準備接替我的位子。」

法新社報導，法國「解放報」（Liberation）及LCI新聞台今天公布了納瓦尼（Alexei Navalny）的訪問摘錄。他於2020年12月17日在德國柏林，接受時任歐洲理事會議員大會（PACE）成員麥爾（Jacques Maire）訪問。

在歐洲理事會議員大會同意下，麥爾公布了納瓦尼的錄影證詞。在受訪時，納瓦尼以英文告訴麥爾：「如果他們將我殺害，不會改變任何事情。還會有其他人準備接替我的位子。」

納瓦尼提及：「有數以百萬人不想生活在所有權力都掌握在一人手中的國家。這並非關於我一個人，而是關乎我所代表或試圖代表的人們。」

當年納瓦尼在受訪之後回到了俄羅斯。他當時因為遭蘇聯時代神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）攻擊，前往柏林接受治療，並指控是俄國政府下毒手。（譯者：陳正健）1130307

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