更多編輯台推薦新聞：
簡嘉誠「青空下的追風少年」摘日本國際漫畫賞金獎 評審全票肯定
文化

簡嘉誠「青空下的追風少年」摘日本國際漫畫賞金獎 評審全票肯定

姐和姊怎麼分？學者：有血緣寫「姊」但基本可互通
生活

姐和姊怎麼分？學者：有血緣寫「姊」但基本可互通

山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館
文化

山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
納瓦尼逝世
新聞專題
納瓦尼逝世1/43
首頁 / 國際

納瓦尼遺孀號召 總統投票日展現抗議聲量

2024/3/6 22:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華沙6日綜合外電報導）已故俄羅斯異議領袖納瓦尼遺孀尤莉雅今天號召同胞，在本月稍晚登場的大選投票日，以在投票所外大排長龍、在選票寫上「納瓦尼」等方式，向總統蒲亭表達抗議。

法新社報導，納瓦尼（Alexei Navalny）上個月在北極圈內的監獄猝逝後，尤莉雅（Yulia Navalnaya）就承諾持續推動亡夫遺志並且對抗克里姆林宮。

俄羅斯將於15日至17日舉行總統大選，71歲的蒲亭（Vladimir Putin）已經掌權24年，這次以獨立候選人之姿爭取連任，可望壓倒性勝選，取得另一個6年任期。

尤莉雅在今天發布的YouTube影片中支持試圖塞爆投票所的倡議說：「我們必須利用投票日證明我們存在而且聲勢浩大。」

她還說：「我們必須同一天、同一時間去投票所，也就是3月17日中午12時。接下來呢？你可以自行選擇。你可以投票給除了蒲亭以外的任何候選人，你可以投無效票，也可以用大寫字母寫上『納瓦尼』。」

她把這場總統大選稱之為「騙局」，表示蒲亭可以「操弄任何他想要的結果」。但如果投票日當天反抗行動聲勢浩大，可能會把克宮給嚇壞。

這項倡議的支持者希望這會是俄羅斯人向克宮表達抗議一項合法而且安全的方式。（譯者：洪啟原/核稿：何宏儒）1130306

#俄羅斯
#納瓦尼
#蒲亭
#克里姆林宮
#納瓦尼
納瓦尼逝世
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
43國要求獨立調查納瓦尼之死 稱蒲亭負有最終責任
172.30.142.11