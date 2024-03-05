43國要求獨立調查納瓦尼之死 稱蒲亭負有最終責任

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（中央社日內瓦4日綜合外電報導）歐盟成員國與美英等40多個國家今天在聯合國要求對俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）之死進行獨立國際調查，並稱俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）負有最終責任。

法新社報導，歐盟成員國、美國、英國、烏克蘭、澳洲、加拿大、紐西蘭和挪威等國，在聯合國人權理事會上紛紛對納瓦尼之死表達憤怒。

47歲的納瓦尼死於北極流放地，本月1日在一群無所畏懼的異議人士環繞下葬於莫斯科，這些前來哀悼的人們高聲呼喊著納瓦尼的名字。

代表43個國家的歐盟大使柯努德森（Lotte Knudsen）對聯合國人權理事會表示：「我們對俄羅斯反對派政治人物納瓦尼之死感到憤怒，蒲亭總統和俄羅斯當局對此負有最終責任。」

納瓦尼之死被視為「俄羅斯加速和系統性鎮壓的另一個跡象」，「俄羅斯必須允許對他驟逝的情況進行獨立且透明的國際調查」。

這些國家也敦促莫斯科當局立即無條件釋放因和平行使人權和反對俄國在烏克蘭發動戰爭而遭拘留的政治犯、人權捍衛者、記者及反戰活動人士。

他們也呼籲俄羅斯「廢除其壓迫性立法，結束對司法的政治濫用」。

柯努德森說：「俄羅斯的政治領導階層和當局必須承擔責任。納瓦尼的勇氣與犧牲，以及對正義、自由和民主志業的堅定承諾，永遠不會被遺忘。」

納瓦尼是蒲亭最堅定的政治對手，莫斯科當局2月16日宣布了他的死訊，

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）表示，納瓦尼的死「加深了我對他遭受迫害的嚴重擔憂」。

圖克今天在向人權理事會提交的全球最新情況報告中表示，在俄羅斯本月選舉的準備過程中，莫斯科當局進一步鎮壓異議聲音。

圖克表示，自從俄烏戰爭爆發以來，「數以千計的政治人物、記者、人權捍衛者、律師，以及單純在社群媒體表達自己想法的人紛紛面臨行政和刑事指控，而且這種趨勢近幾個月來似乎有所惡化」。圖克呼籲審查所有此類案件，並「立即停止鎮壓獨立聲音」。

俄羅斯在聯合國的代表回應指出，聯合國人權辦公室正在製作「反俄羅斯傳言」，其中「再度呈現來自烏克蘭和西方的不實捏造」。

「針對我們國家公開造假的材料並不缺乏，不過這看起來特別憤世嫉俗。」

俄羅斯代表呼籲圖克及其辦公室「開始客觀評估世界局勢，以免失去僅有的信任」。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1130305