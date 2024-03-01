納瓦尼安葬俄媒冷淡處理 遺孀感性影片送最後一程

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（中央社莫斯科1日綜合外電報導）俄羅斯異議領袖納瓦尼的葬禮今天舉行，沒有出席儀式的遺孀尤莉雅在社群媒體上傳訊息思念亡夫說，「有一天我們必定會相遇」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，尤莉雅（Yulia Navalnaya）在社群媒體上傳的影片上方寫道：「為26年的絕對幸福謝謝你，沒錯，即使是最後那3年也幸福。為愛、為總是支持我、為即使身陷囹圄也讓我笑，以及你永遠都會想到我。」

尤莉雅沒有像納瓦尼（Alexei Navalny）雙親一樣出席他的葬禮。她在葬禮之前曾就警方可能對哀悼民眾進行鎮壓表達憂心。

尤莉雅寫道：「有一天我們必定會相遇，我有那麼多話還沒有告訴你、我手機裡幫你存了那麼多歌曲，無聊的、好笑的，總的來說，其實也有可怕的歌曲，但那些都是我們的歌，我真的希望你可以聽到。」

影片蒐集多年以來兩人同框的畫面，片尾是燭光圍繞之下的納瓦尼遺照。她最後寫道：「永遠愛你，安息。」

根據CNN，對於納瓦尼的葬禮，俄國官方通訊社及廣播公司的報導篇幅相當有限。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1130301