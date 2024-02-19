納瓦尼遺孀尤莉雅 社媒上傳合照寫「我愛你」

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（中央社莫斯科18日綜合外電報導）已故俄羅斯異議領袖納瓦尼遺孀尤莉雅．納瓦納亞今天在上傳社群媒體一張兩人合照旁寫下「我愛你」。

路透社報導，上傳Instagram的照片中，正觀賞某個表演的納瓦尼（Alexei Navalny）和尤莉雅．納瓦納亞（Yulia Navalnaya）頭部相互依偎。

在俄羅斯獄政部門宣布納瓦尼死訊僅數小時後，尤莉雅藉此更正式地表達喪夫之痛。

獄政部門表示，47歲、律師出身的納瓦尼16日在莫斯科東北方約1900公里、俗稱「極地狼」（Polar Wolf）的北極流放地散步後失去意識死亡。他生前被判處30年徒刑。

尤莉雅於當地時間16日下午現身有多位領袖、外交官和其他官員出席的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference ）時表示，她曾經思考自己該留在慕尼黑還是該立刻飛到兩個孩子身邊，後來她認為丈夫會希望自己留下來發聲。

47歲的尤莉雅當時說，如果丈夫死訊屬實，「我希望（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）、他的所有隨扈、他的朋友、他的政府知道，他們得為自己對我們國家、對我的家庭、對我的丈夫做過的事情，負起責任」。

包括美國總統拜登在內的西方領袖稱頌納瓦尼的勇氣，將他的死歸咎於蒲亭，但未就此提出證據。英國也表示此事將對俄羅斯「造成後果」。

克里姆林宮表示，西方的反應令人無法接受，而且「絕對是瘋狂的」。蒲亭對納瓦尼之死迄無評論。

與此同時，歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天宣布，尤莉雅明天將出席歐盟外交事務委員會（Foreign Affairs Council）。

波瑞爾在社群平台X上宣布：「星期一，我將會在歐洲聯盟外交事務委員會歡迎尤莉雅．納瓦納亞。歐盟部長們將會傳達支持俄羅斯境內自由鬥士以及紀念納瓦尼的強烈訊息。」（譯者：何宏儒）1130219