更多編輯台推薦新聞：
印尼新總統誕生 普拉伯沃勝選為何引疑慮？一週大事彙整
生活

印尼新總統誕生 普拉伯沃勝選為何引疑慮？一週大事彙整

亞馬遜雨林最快2050年達生態系臨界點 恐釋放已儲存二氧化碳
國際

亞馬遜雨林最快2050年達生態系臨界點 恐釋放已儲存二氧化碳

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

俄監獄：納瓦尼命喪猝死症 家屬暫無法領回遺體

2024/2/18 01:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社俄羅斯哈爾普17日綜合外電報導）俄羅斯最著名反對派領袖納瓦尼16日在北極圈內流放地昏迷後逝世。他的團隊今天被告知，他是因「猝死症」而喪命，且在當局調查完成之前，他的遺體不會移交給家人。

據俄羅斯監獄部門，47歲的前律師納瓦尼（Alexei Navalny）16日在位於莫斯科東北方約1900公里的哈爾普（Kharp）「極地狼」（Polar Wolf）監獄散步後失去知覺，隨即死亡。

以美國總統拜登為首的西方領導人對納瓦尼的勇氣表達敬意，並在未提供證據的情況下指責俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）應對這起死亡事件負責；英國也稱此事將「招致後果」。

接獲納瓦尼的死訊後，他69歲的母親柳德米拉‧納瓦納亞（Lyudmila Navalnaya）冒著零下30度的嚴寒前往愛子遇難的北極流放地。

納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）告訴路透社，柳德米拉已收到納瓦尼的正式死亡通知，死亡時間為當地時間2月16日下午2時17分。

納瓦尼「反貪腐基金會」（Anti-Corruption Foundation）負責人日丹諾夫（Ivan Zhdanov）在社群平台X發文表示，「今天早上，當納瓦尼的律師和母親抵達流放地時，他們被告知納瓦尼的死因是猝死症候群（sudden death syndrome）。」

猝死症候群是一個模糊的醫學名詞，意指導致心臟驟停和死亡的多種心臟疾病。

他的團隊表示，目前尚不清楚納瓦尼的遺體在哪裡。他的母親被告知，遺體已被送往監獄附近的沙萊喀特鎮（Salekhard），但當她抵達時，當地唯一一間太平間呈關閉狀態。

亞爾米許說，納瓦尼的律師提出詢問後，太平間回應，納瓦尼的遺體不在那裡。後來官員告訴他們，在當局完成調查前不會將遺體交給家屬。（譯者：施施）1130218

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.36