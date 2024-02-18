俄國多城集會紀念納瓦尼 人權團體：逾400人遭拘留

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社聖彼得堡17日綜合外電報導）人權監督團體OVD-Info說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）頭號政敵納瓦尼（Alexei Navalny）昨天猝逝之後，已有400多人在俄國32個城市的納瓦尼紀念活動中遭到拘留。

路透社報導，這是2022年9月以來最大一波的政治活動逮捕浪潮。2022年9月期間，俄國多地出現示威，抗議當局針對烏克蘭戰事發出的入伍動員令，造成1300多人被捕。

監獄單位表示，47歲、律師出身的納瓦尼昨天在俗稱「極地狼」（Polar Wolf）的北極流放地散步後失去意識死亡。他生前被判處30年徒刑。

通報俄羅斯集會自由狀況的OVD-Info說，被捕人數最多的地方是聖彼得堡（St Petersburg）和莫斯科（Moscow），納瓦尼在這兩個地方獲得廣大支持。截至格林威治標準時間今天20時，聖彼得堡已有200多人被拘留。

但克里姆林宮控制的幾個俄羅斯國家通訊社，均未報導這些事件，也沒有報導境內多地有數百人不顧當局警告，持續在納瓦尼臨時紀念碑前獻花。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1130218