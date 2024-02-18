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俄國多城集會紀念納瓦尼 人權團體：逾400人遭拘留

2024/2/18 14:07（2/18 14:52 更新）
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聖彼得堡民眾17日聚集在政治鎮壓受害者索洛維茨基紀念碑前悼念俄羅斯反對派領袖納瓦尼。（路透社）
聖彼得堡民眾17日聚集在政治鎮壓受害者索洛維茨基紀念碑前悼念俄羅斯反對派領袖納瓦尼。（路透社）
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（中央社聖彼得堡17日綜合外電報導）人權監督團體OVD-Info說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）頭號政敵納瓦尼（Alexei Navalny）昨天猝逝之後，已有400多人在俄國32個城市的納瓦尼紀念活動中遭到拘留。

路透社報導，這是2022年9月以來最大一波的政治活動逮捕浪潮。2022年9月期間，俄國多地出現示威，抗議當局針對烏克蘭戰事發出的入伍動員令，造成1300多人被捕。

監獄單位表示，47歲、律師出身的納瓦尼昨天在俗稱「極地狼」（Polar Wolf）的北極流放地散步後失去意識死亡。他生前被判處30年徒刑。

通報俄羅斯集會自由狀況的OVD-Info說，被捕人數最多的地方是聖彼得堡（St Petersburg）和莫斯科（Moscow），納瓦尼在這兩個地方獲得廣大支持。截至格林威治標準時間今天20時，聖彼得堡已有200多人被拘留。

但克里姆林宮控制的幾個俄羅斯國家通訊社，均未報導這些事件，也沒有報導境內多地有數百人不顧當局警告，持續在納瓦尼臨時紀念碑前獻花。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1130218

#OVD-Info
#俄羅斯
#納瓦尼
#蒲亭
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